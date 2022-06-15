Искатель написав:Лично я свожу использование ПУМБа до абсолютного минимума, прекращаю пополнение открытого "Юбилейного" и открытие новых депозитов, в общем, как-то так. Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма... А то еще погашение кредитки начнут суммировать. Какое-то... неприятное послевкусие от этого ПУМБа. Как будто г..а нажрался.
Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь.
Спасибо, что подтвердили худшие сомнения. Поэтому для себя решил что любые операции по дебетке и вильному прекращаю. Если раньше гасил кредитку потянув на дебетку и сделав переброску внутри, то теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+
Искатель написав:Лично я свожу использование ПУМБа до абсолютного минимума, прекращаю пополнение открытого "Юбилейного" и открытие новых депозитов, в общем, как-то так. Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма... А то еще погашение кредитки начнут суммировать. Какое-то... неприятное послевкусие от этого ПУМБа. Как будто г..а нажрался.
Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь.
Спасибо, что подтвердили худшие сомнения. Поэтому для себя решил что любые операции по дебетке и вильному прекращаю. Если раньше гасил кредитку потянув на дебетку и сделав переброску внутри, то теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+
Я тож считаю, шо такое СЭП самый... защищенный от произвола финмона
Amethyst написав:ПУМБа реально возбуждается уже от 100К/30дн.
неплохо живете с тратами 100К/мес)
Смотря что считать тратами. Является ли тратой снятие денег с вильного на дебетку, которые туда так же поступили? Или погашение с дебетки долга по кредитке? У меня на вмльном остатки доходили до 50 тыс. Причем я мог его пополнять к примеру в субботу а снимать в понедельник. Траты ли это в понимании расходов? Нет. Это обороты по счетам. Я ищу где моим деньгам выгоднее сегодня и туда направляю безналичные потоки. Налом пользуюсь лишь на рынке. Так что такого в подобных тратах в 100к. Что в них подозрительного. Посчитал обороты по двум картам Пумба с 17.03 составили уже 320к. На 70 процентов все легко можно отследить банку что это мои счета - поскольку стараюсь избегать пополнения р2р а использую преимущественно Сэп. Если банк считает что за подобные операции надо любить мне мозг я выберу другой банк
WallNutPen написав:теперь только хардкор - погашение напрямую на кредитку сэпом со своей карты из другого банка. Думаю не провести такую операцию у Пумба смелости не хватит даже если у меня оборотов накопится 400к+
в случае блока, погашать кредитку можно любыми доступными способами извне, эту тему ПУМБ не залочит, кроме как со своего дебета, при локе нельзя будет его использовать. А "счётчик-400" работает с любого входа, с зеленой тропинки втч, на любую карту
Amethyst написав:ПУМБа реально возбуждается уже от 100К/30дн.
неплохо живете с тратами 100К/мес)
Ой, 100К/квартал(любые 90дн подряд). Правда все зависит от Анкеты. Не устаю повторять, шо нуна не лениться и заполнять/проверять данные по Анкете даже если "я зашел дебетку оформить", и указывать там все хавиры, дачи, машинв и яхты. У некоторых банков по умолчанию менагер ставит з/п 10..15К и отсутствие депо в др. банках.
WallNutPen написав:Является ли тратой снятие денег с вильного на дебетку, которые туда так же поступили? Или погашение с дебетки долга по кредитке?
Это не подлежит финмону. Для него важно ток внешнее зачисление.
Ромасик написав:
Amethyst написав:Погашение кредитки финмон считает! И не сомневайтесь.
ну да, а чем р/с кредитки лучше?
Он лучше из-за ИНН, который может указать, шо переводите между своими счета разных банок. Хотя такой перевод подпадает под внутренний финмон. Кстати, переводы от родычей тоже "разрешаются", но прийдется доказывать родство и светить их реальный финстан.
Искатель написав:Кредиткой пользуюсь, но теперь тоже без фанатизма
пользовался в прошлом месяце больше не буду чисто для вывода из привата если лимит на нео хотя если вернут 5% кб на коммуналку может чето прокручу предварительно просчитав
cohan написав:а шо в пумбе такого сладкого что такие мучения?
в нынешней ситуации ничего, раньше было удобно раскидывать по разнам картам что касается теоретической возможности использования для п2п на банане - вообще дно даже при переводе пумб-пумб нельзя понять тебе внутри банка прислали или извне, ни по какой выписке
зелена стежка, й що важливо, з універсальної також. А, з урахуванням одномоментного приймання "цеглини" в зеленій будці у будь-якому супермаркеті чи ще десь, в порівнянні з покупюрно в ПУМБі, та ще й тількі у відділенні термінали...Також рег.платіж ПУМБ дозволяє з кред.ліміту