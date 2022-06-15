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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

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ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:51

  посетитель написав:
  Ромасик написав:откуда у вас депо, если у вас нет доходов на сумму депо? Тут Штирлиц и спалился.

Легальних варіантів звідки гроши у людей багато.Навскідку: наприклад допомога родичів.Причому гроши надсилають на рахунок.Але з точки зору пумба, як я бачу, це не виправдання.Йому і вам довідку з податкової подавай.Квітанція з іншого банку не підходить.Якись совдеповський підхід - якщо не працюєш на заводі значіть тунеядець і маєш не трудові доходи, ворог пролетаріату.


один штрих показывал как он скидывал чату с банком скрины с бинанса - говорит, проканывало. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:56

  Alex2007 написав:
  посетитель написав:
  Ромасик написав:откуда у вас депо, если у вас нет доходов на сумму депо? Тут Штирлиц и спалился.

Легальних варіантів звідки гроши у людей багато.Навскідку: наприклад допомога родичів.Причому гроши надсилають на рахунок.Але з точки зору пумба, як я бачу, це не виправдання.Йому і вам довідку з податкової подавай.Квітанція з іншого банку не підходить.Якись совдеповський підхід - якщо не працюєш на заводі значіть тунеядець і маєш не трудові доходи, ворог пролетаріату.


один штрих показывал как он скидывал чату с банком скрины с бинанса - говорит, проканывало. :mrgreen:

Ну, чату может и свительство о смерти подойти, а вот для Финмона врядл ли.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 15:57

  Vorlon написав:
  wtf написав:в нынешней ситуации ничего

Бред! Лучшая кредитка на сейчас.

А кешбек не заходит?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:02

Re: ПУМБ

я пожалуй воздержусь от целого процента кб на продукты
там за квартал может сотка и соберется если пользоваться непрерывно
мне важнее возможность вывести с привата если будет нужно. и если вернут 5% на коммуналку посвинорылить за несколько месяцев неуплаты
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:14

  wtf написав:мне важнее возможность вывести с привата если будет нужно.

опытный коллега в одной из веток форума сообщал, что жизнеспособность тропинки до 30.06.22.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:16

Re: ПУМБ

ну значит добью у кота до сотки по продуктам и подумаю
хотя ранее они обычно продляли вывод
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 16:18

Re: ПУМБ

  wtf написав:что касается теоретической возможности использования для п2п на банане


честно говоря, для меня очень большая загадка как на этом п2п бинанса с нашими банками можно нормально гонять деньги между картами, между разными людьми в обмен на крипту и назад. Речь идет не о 100 баксах, а о хотя бы о нескольких десятков тыс баксов оборота в месяц. Вот как? - хз..., если в любой момент могут залочить операцию/аккаунт. Или чел, например, отправил нормально деньги продавцу, на стороне банка продавца блок с долгими выяснениями - что делать покупателю, который честно ожидает свои ЮСДТ/БТЦ и т.д - вообще не понятно. Зато за последнее время везде пиарят это п2п бинанса.
Alex2007
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  #<1 ... 133134135136
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