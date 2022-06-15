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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 чер, 2022 15:51
посетитель написав: Ромасик написав:
откуда у вас депо, если у вас нет доходов на сумму депо? Тут Штирлиц и спалился.
Легальних варіантів звідки гроши у людей багато.Навскідку: наприклад допомога родичів.Причому гроши надсилають на рахунок.Але з точки зору пумба, як я бачу, це не виправдання.Йому і вам довідку з податкової подавай.Квітанція з іншого банку не підходить.Якись совдеповський підхід - якщо не працюєш на заводі значіть тунеядець і маєш не трудові доходи, ворог пролетаріату.
один штрих показывал как он скидывал чату с банком скрины с бинанса - говорит, проканывало.
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Alex2007
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:56
Alex2007 написав: посетитель написав: Ромасик написав:
откуда у вас депо, если у вас нет доходов на сумму депо? Тут Штирлиц и спалился.
Легальних варіантів звідки гроши у людей багато.Навскідку: наприклад допомога родичів.Причому гроши надсилають на рахунок.Але з точки зору пумба, як я бачу, це не виправдання.Йому і вам довідку з податкової подавай.Квітанція з іншого банку не підходить.Якись совдеповський підхід - якщо не працюєш на заводі значіть тунеядець і маєш не трудові доходи, ворог пролетаріату.
один штрих показывал как он скидывал чату с банком скрины с бинанса - говорит, проканывало.
Ну, чату может и свительство о смерти подойти, а вот для Финмона врядл ли.
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idealstorm
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:57
Vorlon написав: wtf написав:
в нынешней ситуации ничего
Бред! Лучшая кредитка на сейчас.
А кешбек не заходит?
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idealstorm
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:02
я пожалуй воздержусь от целого процента кб на продукты
там за квартал может сотка и соберется если пользоваться непрерывно
мне важнее возможность вывести с привата если будет нужно. и если вернут 5% на коммуналку посвинорылить за несколько месяцев неуплаты
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wtf
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:14
wtf написав:
мне важнее возможность вывести с привата если будет нужно.
опытный коллега в одной из веток форума сообщал, что жизнеспособность тропинки до 30.06.22.
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kulikrom
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:16
ну значит добью у кота до сотки по продуктам и подумаю
хотя ранее они обычно продляли вывод
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wtf
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:18
wtf написав:
что касается теоретической возможности использования для п2п на банане
честно говоря, для меня очень большая загадка как на этом п2п бинанса с нашими банками можно нормально гонять деньги между картами, между разными людьми в обмен на крипту и назад. Речь идет не о 100 баксах, а о хотя бы о нескольких десятков тыс баксов оборота в месяц. Вот как? - хз..., если в любой момент могут залочить операцию/аккаунт. Или чел, например, отправил нормально деньги продавцу, на стороне банка продавца блок с долгими выяснениями - что делать покупателю, который честно ожидает свои ЮСДТ/БТЦ и т.д - вообще не понятно. Зато за последнее время везде пиарят это п2п бинанса.
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Alex2007
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Додано: Сер 15 чер, 2022 16:55
Позвонили с банка: у вас депозит заканчивается что будете делать. Отвечаю: про вас очень плохое мнение у клиентов. Вы счета блокируете. Пошли песни про НБУ. Говорю ладно, какой мой личный баланс до блока . Вот так по немногу "за 3 месяца уже 200т" набежало. Как у них так получилось? Говорят вы не переживайте можете превентивно справку ОК7 принести. До 400 у вас еще далеко.
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pavyak
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Додано: Сер 15 чер, 2022 17:21
Alex2007 написав:
а о хотя бы о нескольких десятков тыс баксов оборота в месяц
тут как бы 2 категории
видел гдето скрин какой-то дятел прокрутил через приват за месяц 2 миллиона
это какое-то безумие и отвага
на замечания здравомыслящих людей отвечал что он фоп и ему можно
ну ок насчитают 20% налога на доходы физ лица когда финмон раздуплится и сообщит в налоговую
вторая категория более прагматичная вроде всевозможных обменок которые както работали и раньше
используется 100500 карт на родственников/бомжей/дропов и тп, годовой/месячный оборот контролируется и финмон не агрится
это мое личное имо как такое может быть в теории
сам я с крупными суммами там дел не имел и без понятия как там они разбивают платежи на части
Востаннє редагувалось wtf
в Сер 15 чер, 2022 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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wtf
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Додано: Сер 15 чер, 2022 17:26
wtf написав:
видел гдето скрин какой-то дятел прокрутил через приват за месяц 2 миллиона
да-да, я тоже подобный скрин видел недели 2-3 назад в какой-то публичной телеге - может даже это один и тот же скрин.
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Alex2007
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