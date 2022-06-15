Додано: Сер 15 чер, 2022 18:31

Ромасик написав: Amethyst написав: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон от НБУ от 400К. Причем на разовое пополнение, а ПУМБа "решило" присовокупить и частичные пополняшки ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон от НБУ от 400К. Причем на разовое пополнение, а ПУМБа "решило" присовокупить и частичные пополняшки

Між пороговою та підозрілою операцією є велика різниця. Першими вважаються ті операції, які рівні, або перевищують порогову суму в 400 тисяч гривень.



Підозрілою вважається операція, яка має одну з нижчеперелічених ознак:

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3 фінансові операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон);

4 фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) (п.1 ст. 20 розд. III Закону № 361).



И ниже именно оно:

WallNutPen написав: Причем я мог его пополнять к примеру в субботу а снимать в понедельник. Причем я мог его пополнять к примеру в субботу а снимать в понедельник. а также была здесь байка о том, что гонял 20 раз 20К по кругу, при чем вероятно с учетом примата.



WallNutPen написав: стараюсь избегать пополнения р2р а использую преимущественно Сэп. стараюсь избегать пополнения р2р а использую преимущественно Сэп. интересно, как вы сеп с пумбы отправляете, да еще в субботу

WallNutPen написав: Если банк считает что за подобные операции надо любить мне мозг я выберу другой банк Если банк считает что за подобные операции надо любить мне мозг скажете какой, мы понаблюдаем)) И ниже именно оно:а также была здесь байка о том, что гонял 20 раз 20К по кругу, при чем вероятно с учетом примата.интересно, как вы сеп с пумбы отправляете, да еще в субботускажете какой, мы понаблюдаем))

И где в моем примере вы увидели именно оно? Наличными гривневые карты Пумба я не пополнял уже лет 5. Вы же пишете про нал.Далее я не писал что перечислял сжп из пумбы. Я заводу на пумбу преимущественно сером. По субботам по р2р. Потому и писал что 70 % Сэп. Финмону подлежат прежде всего приходные операции. Обоснование источников надо по приходу, а не куда я их перевожу спустя несколько дней