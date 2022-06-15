Amethyst написав:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон от НБУ от 400К. Причем на разовое пополнение, а ПУМБа "решило" присовокупить и частичные пополняшки
Між пороговою та підозрілою операцією є велика різниця. Першими вважаються ті операції, які рівні, або перевищують порогову суму в 400 тисяч гривень.
Підозрілою вважається операція, яка має одну з нижчеперелічених ознак: 1 2 3 фінансові операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон); 4 фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) (п.1 ст. 20 розд. III Закону № 361).
И ниже именно оно:
WallNutPen написав:Причем я мог его пополнять к примеру в субботу а снимать в понедельник.
а также была здесь байка о том, что гонял 20 раз 20К по кругу, при чем вероятно с учетом примата.
WallNutPen написав:стараюсь избегать пополнения р2р а использую преимущественно Сэп.
интересно, как вы сеп с пумбы отправляете, да еще в субботу
WallNutPen написав:Если банк считает что за подобные операции надо любить мне мозг я выберу другой банк
Amethyst написав:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон от НБУ от 400К. Причем на разовое пополнение, а ПУМБа "решило" присовокупить и частичные пополняшки
Між пороговою та підозрілою операцією є велика різниця. Першими вважаються ті операції, які рівні, або перевищують порогову суму в 400 тисяч гривень.
Підозрілою вважається операція, яка має одну з нижчеперелічених ознак: 1 2 3 фінансові операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон); 4 фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) (п.1 ст. 20 розд. III Закону № 361).
И ниже именно оно:
WallNutPen написав:Причем я мог его пополнять к примеру в субботу а снимать в понедельник.
а также была здесь байка о том, что гонял 20 раз 20К по кругу, при чем вероятно с учетом примата.
WallNutPen написав:стараюсь избегать пополнения р2р а использую преимущественно Сэп.
интересно, как вы сеп с пумбы отправляете, да еще в субботу
WallNutPen написав:Если банк считает что за подобные операции надо любить мне мозг я выберу другой банк
скажете какой, мы понаблюдаем))
И где в моем примере вы увидели именно оно? Наличными гривневые карты Пумба я не пополнял уже лет 5. Вы же пишете про нал. Далее я не писал что перечислял сжп из пумбы. Я заводу на пумбу преимущественно сером. По субботам по р2р. Потому и писал что 70 % Сэп. Финмону подлежат прежде всего приходные операции. Обоснование источников надо по приходу, а не куда я их перевожу спустя несколько дней
даже если на 3 мес, то вам положена минимум платиновая карта и красивая персвумен, которая любезно расскажет, какую ОК7 нужно принести)
Amethyst написав:Правда все зависит от Анкеты. Не устаю повторять, шо нуна не лениться и заполнять/проверять данные по Анкете даже если "я зашел дебетку оформить", и указывать там все хавиры, дачи, машинв и яхты. У некоторых банков по умолчанию менагер ставит з/п 10..15К и отсутствие депо в др. банках.
вот крайние разы в Раде, Сиче спрашивали о зп, в КИБе не помню. Рассказываю им басен о своих владениях, как первокурсницам))
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 15 чер, 2022 19:00, всього редагувалось 1 раз.