Додано: Сер 15 чер, 2022 20:29

Ромасик написав: WallNutPen написав: По субботам по р2р. По субботам по р2р.

вот по субботам надо отдыхать вот по субботам надо отдыхать

Вам лишь бы поржать. А если я скажем отдыхаю с понедельника по воскресенье, что тогда? Вы не допускает такую возможность что человек который работал много и долго в белую и заработал честно денег чуть больше чем 400000 грн. - довольно давно больше чем три года назад - может просто пытаться сохранить свои средства. И ему всё равно что на календаре понедельник, среда и суббота. Ок7 и налоговая покажут доходы, но не в последние годы - как быть таким людям? Что не так с их деньгами или операциями? Причем уважаю законы и нормативку по финмону - слежу за тем чтобы операции никого не возбуждали. Доходы есть, с них всех уплачены налоги (если это предусмотрено законодательством Украины) но их не видно в налоговой и пенсионном, потому что то в одном месте доходы не подлежат персонификации, то в другом не подлежат декларированию и в итоге пумбу показывать нечего. Ибо из список не совершенен и не учитывает специфику людей которые уже не работают, но пока не умерли. Но самое смешное что по нынешнему законодательству и показывать пумбу ничего не надо - с налом в объемах не работаю - но пумб похоже действует по беспределу. Мне это правда не надо. Не знаю что вы там собрались посмотреть - та часть моих оборотных денег под текущие операции что была в пумбе - а именно на них мог посягнуть этот недобанк - уже в других местах - работают так же как и ранее, но чуть по другим маршрутам. Осталось забрать юбилейный депозит и эту страницу можно считать закрытой