Amethyst написав:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон от НБУ от 400К. Причем на разовое пополнение, а ПУМБа "решило" присовокупить и частичные пополняшки
Між пороговою та підозрілою операцією є велика різниця. Першими вважаються ті операції, які рівні, або перевищують порогову суму в 400 тисяч гривень.
Підозрілою вважається операція, яка має одну з нижчеперелічених ознак: 1 2 3 фінансові операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон); 4 фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) (п.1 ст. 20 розд. III Закону № 361).
И ниже именно оно:
WallNutPen написав:Причем я мог его пополнять к примеру в субботу а снимать в понедельник.
а также была здесь байка о том, что гонял 20 раз 20К по кругу, при чем вероятно с учетом примата.
WallNutPen написав:стараюсь избегать пополнения р2р а использую преимущественно Сэп.
интересно, как вы сеп с пумбы отправляете, да еще в субботу
WallNutPen написав:Если банк считает что за подобные операции надо любить мне мозг я выберу другой банк
Amethyst написав:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон от НБУ от 400К. Причем на разовое пополнение, а ПУМБа "решило" присовокупить и частичные пополняшки
Між пороговою та підозрілою операцією є велика різниця. Першими вважаються ті операції, які рівні, або перевищують порогову суму в 400 тисяч гривень.
Підозрілою вважається операція, яка має одну з нижчеперелічених ознак: 1 2 3 фінансові операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон); 4 фінансові операції з готівкою (внесення, переказ, отримання коштів) (п.1 ст. 20 розд. III Закону № 361).
И ниже именно оно:
WallNutPen написав:Причем я мог его пополнять к примеру в субботу а снимать в понедельник.
а также была здесь байка о том, что гонял 20 раз 20К по кругу, при чем вероятно с учетом примата.
WallNutPen написав:стараюсь избегать пополнения р2р а использую преимущественно Сэп.
интересно, как вы сеп с пумбы отправляете, да еще в субботу
WallNutPen написав:Если банк считает что за подобные операции надо любить мне мозг я выберу другой банк
скажете какой, мы понаблюдаем))
И где в моем примере вы увидели именно оно? Наличными гривневые карты Пумба я не пополнял уже лет 5. Вы же пишете про нал. Далее я не писал что перечислял сжп из пумбы. Я заводу на пумбу преимущественно сером. По субботам по р2р. Потому и писал что 70 % Сэп. Финмону подлежат прежде всего приходные операции. Обоснование источников надо по приходу, а не куда я их перевожу спустя несколько дней
даже если на 3 мес, то вам положена минимум платиновая карта и красивая персвумен, которая любезно расскажет, какую ОК7 нужно принести)
Amethyst написав:Правда все зависит от Анкеты. Не устаю повторять, шо нуна не лениться и заполнять/проверять данные по Анкете даже если "я зашел дебетку оформить", и указывать там все хавиры, дачи, машинв и яхты. У некоторых банков по умолчанию менагер ставит з/п 10..15К и отсутствие депо в др. банках.
вот крайние разы в Раде, Сиче спрашивали о зп, в КИБе не помню. Рассказываю им басен о своих владениях, как первокурсницам))
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 15 чер, 2022 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич написав:пришло на вайбер письмо от пумба
якшо вы плануете внести на рахунок сукупно вид 17.03.22р готивкови кошти вид 400тмс.грн необхидно надати банку документи, яки пидвержуют джерела походження цих готивкових коштив
на горячке сказали приближаетесь к 400тыс, а далее финмониториг и документы происхождения
Проясните пожалуйста такой момент - вы действительно вносили нал в таких объемах? Или вам банка посчитала в общую кучу и р2р, Сэпы, дорожку с бегемота, обороты по депо и т.п.? Просто хочу понять масштаб проблем в банке.
Вам лишь бы поржать. А если я скажем отдыхаю с понедельника по воскресенье, что тогда? Вы не допускает такую возможность что человек который работал много и долго в белую и заработал честно денег чуть больше чем 400000 грн. - довольно давно больше чем три года назад - может просто пытаться сохранить свои средства. И ему всё равно что на календаре понедельник, среда и суббота. Ок7 и налоговая покажут доходы, но не в последние годы - как быть таким людям? Что не так с их деньгами или операциями? Причем уважаю законы и нормативку по финмону - слежу за тем чтобы операции никого не возбуждали. Доходы есть, с них всех уплачены налоги (если это предусмотрено законодательством Украины) но их не видно в налоговой и пенсионном, потому что то в одном месте доходы не подлежат персонификации, то в другом не подлежат декларированию и в итоге пумбу показывать нечего. Ибо из список не совершенен и не учитывает специфику людей которые уже не работают, но пока не умерли . Но самое смешное что по нынешнему законодательству и показывать пумбу ничего не надо - с налом в объемах не работаю - но пумб похоже действует по беспределу. Мне это правда не надо. Не знаю что вы там собрались посмотреть - та часть моих оборотных денег под текущие операции что была в пумбе - а именно на них мог посягнуть этот недобанк - уже в других местах - работают так же как и ранее, но чуть по другим маршрутам. Осталось забрать юбилейный депозит и эту страницу можно считать закрытой