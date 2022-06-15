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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 135136137138 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 13% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 26% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 3 Всього голосів : 23 Додано: Сер 15 чер, 2022 21:01 WallNutPen написав: Игорь Алексеевич написав: пришло на вайбер письмо от пумба



якшо вы плануете внести на рахунок сукупно вид 17.03.22р готивкови кошти вид 400тмс.грн необхидно надати банку документи, яки пидвержуют джерела походження цих готивкових коштив



на горячке сказали приближаетесь к 400тыс, а далее финмониториг и документы происхождения пришло на вайбер письмо от пумбаякшо вы плануете внести на рахунок сукупно вид 17.03.22р готивкови кошти вид 400тмс.грн необхидно надати банку документи, яки пидвержуют джерела походження цих готивкових коштивна горячке сказали приближаетесь к 400тыс, а далее финмониториг и документы происхождения

Проясните пожалуйста такой момент - вы действительно вносили нал в таких объемах? Или вам банка посчитала в общую кучу и р2р, Сэпы, дорожку с бегемота, обороты по депо и т.п.?

Просто хочу понять масштаб проблем в банке. Проясните пожалуйста такой момент - вы действительно вносили нал в таких объемах? Или вам банка посчитала в общую кучу и р2р, Сэпы, дорожку с бегемота, обороты по депо и т.п.?Просто хочу понять масштаб проблем в банке.



Один раз пополнил в кассе банка 100тыс. грн. И там как раз сказали про финмонит.

Остальные суммы проходили пополнением через терминалы, а так же через карты моно, привата, форварда

Точного ответа от горячки не услышал, считается ли приход с депозита - свободные средства на карту. Два оператора на горячке сказали нет, один сказал считается.

Поэтому положил пока карту в сундук до лучших времен. Пусть раскажут др., когда их заглючат, что носили в банк и по времени сколько.

Мне жаль свои лапти снашивать ходя по инстанциям, собирать доки. Один раз пополнил в кассе банка 100тыс. грн. И там как раз сказали про финмонит.Остальные суммы проходили пополнением через терминалы, а так же через карты моно, привата, форвардаТочного ответа от горячки не услышал, считается ли приход с депозита - свободные средства на карту. Два оператора на горячке сказали нет, один сказал считается.Поэтому положил пока карту в сундук до лучших времен. Пусть раскажут др., когда их заглючат, что носили в банк и по времени сколько.Мне жаль свои лапти снашивать ходя по инстанциям, собирать доки. Игорь Алексеевич Повідомлень: 5382 З нами з: 13.09.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 21:05 WallNutPen очень длинные простыни.

Если нет в ок7, берите ок5, она с 2000 года.



Если нужны налоговые консультации - обратитеьс в Аметисту, у него есть прикормленный налоговик очень длинные простыни.Если нет в ок7, берите ок5, она с 2000 года.Если нужны налоговые консультации - обратитеьс в Аметисту, у него есть прикормленный налоговик Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 15 чер, 2022 21:06, всього редагувалось 1 раз. Ромасик

Повідомлень: 4770 З нами з: 30.03.15 Подякував: 1198 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 15 чер, 2022 21:06 Игорь Алексеевич написав: :| WallNutPen написав: Игорь Алексеевич написав: пришло на вайбер письмо от пумба



якшо вы плануете внести на рахунок сукупно вид 17.03.22р готивкови кошти вид 400тмс.грн необхидно надати банку документи, яки пидвержуют джерела походження цих готивкових коштив



на горячке сказали приближаетесь к 400тыс, а далее финмониториг и документы происхождения пришло на вайбер письмо от пумбаякшо вы плануете внести на рахунок сукупно вид 17.03.22р готивкови кошти вид 400тмс.грн необхидно надати банку документи, яки пидвержуют джерела походження цих готивкових коштивна горячке сказали приближаетесь к 400тыс, а далее финмониториг и документы происхождения

Проясните пожалуйста такой момент - вы действительно вносили нал в таких объемах? Или вам банка посчитала в общую кучу и р2р, Сэпы, дорожку с бегемота, обороты по депо и т.п.?

Просто хочу понять масштаб проблем в банке. Проясните пожалуйста такой момент - вы действительно вносили нал в таких объемах? Или вам банка посчитала в общую кучу и р2р, Сэпы, дорожку с бегемота, обороты по депо и т.п.?Просто хочу понять масштаб проблем в банке.



Один раз пополнил в кассе банка свою карту на 100тыс. грн. И там как раз сказали про финмонит.

Остальные суммы проходили пополнением через терминалы, а так же через карты моно, привата, форварда

Точного ответа от горячки не услышал, считается ли приход с депозита - свободные средства на карту. Два оператора на горячке сказали нет, один сказал считается.

Поэтому положил пока карту в сундук до лучших времен. Пусть раскажут др., когда их заглючат, что носили в банк и по времени сколько.

Мне жаль свои лапти снашивать ходя по инстанциям, собирать доки. :|Один раз пополнил в кассе банка свою карту на 100тыс. грн. И там как раз сказали про финмонит.Остальные суммы проходили пополнением через терминалы, а так же через карты моно, привата, форвардаТочного ответа от горячки не услышал, считается ли приход с депозита - свободные средства на карту. Два оператора на горячке сказали нет, один сказал считается.Поэтому положил пока карту в сундук до лучших времен. Пусть раскажут др., когда их заглючат, что носили в банк и по времени сколько.Мне жаль свои лапти снашивать ходя по инстанциям, собирать доки. Игорь Алексеевич Повідомлень: 5382 З нами з: 13.09.09 Подякував: 6 раз. Подякували: 602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 135136137138 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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