Игорь Алексеевич написав:пришло на вайбер письмо от пумба
якшо вы плануете внести на рахунок сукупно вид 17.03.22р готивкови кошти вид 400тмс.грн необхидно надати банку документи, яки пидвержуют джерела походження цих готивкових коштив
на горячке сказали приближаетесь к 400тыс, а далее финмониториг и документы происхождения
Проясните пожалуйста такой момент - вы действительно вносили нал в таких объемах? Или вам банка посчитала в общую кучу и р2р, Сэпы, дорожку с бегемота, обороты по депо и т.п.? Просто хочу понять масштаб проблем в банке.
Один раз пополнил в кассе банка 100тыс. грн. И там как раз сказали про финмонит. Остальные суммы проходили пополнением через терминалы, а так же через карты моно, привата, форварда Точного ответа от горячки не услышал, считается ли приход с депозита - свободные средства на карту. Два оператора на горячке сказали нет, один сказал считается. Поэтому положил пока карту в сундук до лучших времен. Пусть раскажут др., когда их заглючат, что носили в банк и по времени сколько. Мне жаль свои лапти снашивать ходя по инстанциям, собирать доки.
Игорь Алексеевич написав:пришло на вайбер письмо от пумба
якшо вы плануете внести на рахунок сукупно вид 17.03.22р готивкови кошти вид 400тмс.грн необхидно надати банку документи, яки пидвержуют джерела походження цих готивкових коштив
на горячке сказали приближаетесь к 400тыс, а далее финмониториг и документы происхождения
Проясните пожалуйста такой момент - вы действительно вносили нал в таких объемах? Или вам банка посчитала в общую кучу и р2р, Сэпы, дорожку с бегемота, обороты по депо и т.п.? Просто хочу понять масштаб проблем в банке.
Один раз пополнил в кассе банка свою карту на 100тыс. грн. И там как раз сказали про финмонит. Остальные суммы проходили пополнением через терминалы, а так же через карты моно, привата, форварда Точного ответа от горячки не услышал, считается ли приход с депозита - свободные средства на карту. Два оператора на горячке сказали нет, один сказал считается. Поэтому положил пока карту в сундук до лучших времен. Пусть раскажут др., когда их заглючат, что носили в банк и по времени сколько. Мне жаль свои лапти снашивать ходя по инстанциям, собирать доки.