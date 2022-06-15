Игорь Алексеевич написав:пришло на вайбер письмо от пумба
якшо вы плануете внести на рахунок сукупно вид 17.03.22р готивкови кошти вид 400тмс.грн необхидно надати банку документи, яки пидвержуют джерела походження цих готивкових коштив
на горячке сказали приближаетесь к 400тыс, а далее финмониториг и документы происхождения
Проясните пожалуйста такой момент - вы действительно вносили нал в таких объемах? Или вам банка посчитала в общую кучу и р2р, Сэпы, дорожку с бегемота, обороты по депо и т.п.? Просто хочу понять масштаб проблем в банке.
Один раз пополнил в кассе банка 100тыс. грн. И там как раз сказали про финмонит. Остальные суммы проходили пополнением через терминалы, а так же через карты моно, привата, форварда Точного ответа от горячки не услышал, считается ли приход с депозита - свободные средства на карту. Два оператора на горячке сказали нет, один сказал считается. Поэтому положил пока карту в сундук до лучших времен. Пусть раскажут др., когда их заглючат, что носили в банк и по времени сколько. Мне жаль свои лапти снашивать ходя по инстанциям, собирать доки.
Игорь Алексеевич написав:пришло на вайбер письмо от пумба
якшо вы плануете внести на рахунок сукупно вид 17.03.22р готивкови кошти вид 400тмс.грн необхидно надати банку документи, яки пидвержуют джерела походження цих готивкових коштив
на горячке сказали приближаетесь к 400тыс, а далее финмониториг и документы происхождения
Проясните пожалуйста такой момент - вы действительно вносили нал в таких объемах? Или вам банка посчитала в общую кучу и р2р, Сэпы, дорожку с бегемота, обороты по депо и т.п.? Просто хочу понять масштаб проблем в банке.
Один раз пополнил в кассе банка свою карту на 100тыс. грн. И там как раз сказали про финмонит. Остальные суммы проходили пополнением через терминалы, а так же через карты моно, привата, форварда Точного ответа от горячки не услышал, считается ли приход с депозита - свободные средства на карту. Два оператора на горячке сказали нет, один сказал считается. Поэтому положил пока карту в сундук до лучших времен. Пусть раскажут др., когда их заглючат, что носили в банк и по времени сколько. Мне жаль свои лапти снашивать ходя по инстанциям, собирать доки.
pavyak написав:Позвонили с банка: у вас депозит заканчивается что будете делать. Отвечаю: про вас очень плохое мнение у клиентов. Вы счета блокируете. Пошли песни про НБУ. Говорю ладно, какой мой личный баланс до блока . Вот так по немногу "за 3 месяца уже 200т" набежало. Как у них так получилось? Говорят вы не переживайте можете превентивно справку ОК7 принести. До 400 у вас еще далеко.
Ромасик написав:WallNutPen очень длинные простыни. Если нет в ок7, берите ок5, она с 2000 года.
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У меня очень большие сомнения что банк устроят мои доходы скажем за 2000-2015 гг. Хотя там и одного года было бы достаточно. Повторю свое имхо которое уже писал ранее - считаю целью данных не правомерных действий банка вовсе не борьбу за чистоту денег, а попытку какое-то время попользоваться бесплатно замороженными деньгами клиента. Мне вовсе не интересно терять свое свободное время (хотя у меня сейчас его и много) на то чтобы доказывать свою правоту. Мне проще не доводить до блока. Поэтому я благодарен всем тем кто предупредил о том что творит банк. Пока банк не даст четкую информацию о том что в вопросах финмона к примеру не приравнены к налу безнальные обороты по вкладу, Сэпы, да даже р2р - мне его услуги не интересны