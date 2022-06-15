Додано: Сер 15 чер, 2022 21:51

Ромасик написав: WallNutPen очень длинные простыни.

Если нет в ок7, берите ок5, она с 2000 года.



Если нужны налоговые консультации - обратитеьс в Аметисту, у него есть прикормленный налоговик очень длинные простыни.Если нет в ок7, берите ок5, она с 2000 года.Если нужны налоговые консультации - обратитеьс в Аметисту, у него есть прикормленный налоговик

У меня очень большие сомнения что банк устроят мои доходы скажем за 2000-2015 гг. Хотя там и одного года было бы достаточно. Повторю свое имхо которое уже писал ранее - считаю целью данных не правомерных действий банка вовсе не борьбу за чистоту денег, а попытку какое-то время попользоваться бесплатно замороженными деньгами клиента. Мне вовсе не интересно терять свое свободное время (хотя у меня сейчас его и много) на то чтобы доказывать свою правоту. Мне проще не доводить до блока. Поэтому я благодарен всем тем кто предупредил о том что творит банк. Пока банк не даст четкую информацию о том что в вопросах финмона к примеру не приравнены к налу безнальные обороты по вкладу, Сэпы, да даже р2р - мне его услуги не интересны