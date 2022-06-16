RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:01

:|
  WallNutPen написав:
  Игорь Алексеевич написав:пришло на вайбер письмо от пумба

якшо вы плануете внести на рахунок сукупно вид 17.03.22р готивкови кошти вид 400тмс.грн необхидно надати банку документи, яки пидвержуют джерела походження цих готивкових коштив

на горячке сказали приближаетесь к 400тыс, а далее финмониториг и документы происхождения

Проясните пожалуйста такой момент - вы действительно вносили нал в таких объемах? Или вам банка посчитала в общую кучу и р2р, Сэпы, дорожку с бегемота, обороты по депо и т.п.?
Просто хочу понять масштаб проблем в банке.


Один раз пополнил в кассе банка 100тыс. грн. И там как раз сказали про финмонит.
Остальные суммы проходили пополнением через терминалы, а так же через карты моно, привата, форварда
Точного ответа от горячки не услышал, считается ли приход с депозита - свободные средства на карту. Два оператора на горячке сказали нет, один сказал считается. :cry:
Поэтому положил пока карту в сундук до лучших времен. Пусть раскажут др., когда их заглючат, что носили в банк и по времени сколько.
Мне жаль свои лапти снашивать ходя по инстанциям, собирать доки.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5382
З нами з: 13.09.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:05

WallNutPen очень длинные простыни.
Если нет в ок7, берите ок5, она с 2000 года.

Если нужны налоговые консультации - обратитеьс в Аметисту, у него есть прикормленный налоговик :wink:
Востаннє редагувалось Ромасик в Сер 15 чер, 2022 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4783
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:06

  Игорь Алексеевич написав::|
  WallNutPen написав:
  Игорь Алексеевич написав:пришло на вайбер письмо от пумба

якшо вы плануете внести на рахунок сукупно вид 17.03.22р готивкови кошти вид 400тмс.грн необхидно надати банку документи, яки пидвержуют джерела походження цих готивкових коштив

на горячке сказали приближаетесь к 400тыс, а далее финмониториг и документы происхождения

Проясните пожалуйста такой момент - вы действительно вносили нал в таких объемах? Или вам банка посчитала в общую кучу и р2р, Сэпы, дорожку с бегемота, обороты по депо и т.п.?
Просто хочу понять масштаб проблем в банке.


Один раз пополнил в кассе банка свою карту на 100тыс. грн. И там как раз сказали про финмонит.
Остальные суммы проходили пополнением через терминалы, а так же через карты моно, привата, форварда
Точного ответа от горячки не услышал, считается ли приход с депозита - свободные средства на карту. Два оператора на горячке сказали нет, один сказал считается. :cry:
Поэтому положил пока карту в сундук до лучших времен. Пусть раскажут др., когда их заглючат, что носили в банк и по времени сколько.
Мне жаль свои лапти снашивать ходя по инстанциям, собирать доки.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5382
З нами з: 13.09.09
Подякував: 6 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:32

  pavyak написав:Позвонили с банка: у вас депозит заканчивается что будете делать. Отвечаю: про вас очень плохое мнение у клиентов. Вы счета блокируете. Пошли песни про НБУ. Говорю ладно, какой мой личный баланс до блока . Вот так по немногу "за 3 месяца уже 200т" набежало. Как у них так получилось? Говорят вы не переживайте можете превентивно справку ОК7 принести. До 400 у вас еще далеко.

Может им еще справку от гинеколога принести? :wink:
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 31.07.19
Подякував: 197 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:45

  Ferlakur написав:
  Alex2007 написав:да-да, я тоже подобный скрин видел недели 2-3 назад в какой-то публичной телеге - может даже это один и тот же скрин. :lol:


Этот?

Зображення



:mrgreen:
я вижу вы даже сохранили.
Или это ваше ? :wink:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 15 чер, 2022 21:53, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3494
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1722 раз.
Подякували: 1573 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 21:51

  Ромасик написав:WallNutPen очень длинные простыни.
Если нет в ок7, берите ок5, она с 2000 года.

Если нужны налоговые консультации - обратитеьс в Аметисту, у него есть прикормленный налоговик :wink:

У меня очень большие сомнения что банк устроят мои доходы скажем за 2000-2015 гг. Хотя там и одного года было бы достаточно. Повторю свое имхо которое уже писал ранее - считаю целью данных не правомерных действий банка вовсе не борьбу за чистоту денег, а попытку какое-то время попользоваться бесплатно замороженными деньгами клиента. Мне вовсе не интересно терять свое свободное время (хотя у меня сейчас его и много) на то чтобы доказывать свою правоту. Мне проще не доводить до блока. Поэтому я благодарен всем тем кто предупредил о том что творит банк. Пока банк не даст четкую информацию о том что в вопросах финмона к примеру не приравнены к налу безнальные обороты по вкладу, Сэпы, да даже р2р - мне его услуги не интересны
WallNutPen
 
Повідомлень: 461
З нами з: 08.06.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:10

WallNutPen та я вообще не знаю, чего вы в ПУМБ несете деньги? Вроде 25% не платит :D
Нашли проблему.
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4783
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 22:17

Re: ПУМБ

  WallNutPen написав:...дорожку с бегемота...
Дорожка приравнена к пополнению наличными.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4457
З нами з: 08.03.18
Подякував: 484 раз.
Подякували: 826 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:13

  WallNutPen написав:
  Ромасик написав:WallNutPen очень длинные простыни.
Если нет в ок7, берите ок5, она с 2000 года.

Если нужны налоговые консультации - обратитеьс в Аметисту, у него есть прикормленный налоговик :wink:

У меня очень большие сомнения что банк устроят мои доходы скажем за 2000-2015 гг. Хотя там и одного года было бы достаточно. Повторю свое имхо которое уже писал ранее - считаю целью данных не правомерных действий банка вовсе не борьбу за чистоту денег, а попытку какое-то время попользоваться бесплатно замороженными деньгами клиента. Мне вовсе не интересно терять свое свободное время (хотя у меня сейчас его и много) на то чтобы доказывать свою правоту. Мне проще не доводить до блока. Поэтому я благодарен всем тем кто предупредил о том что творит банк. Пока банк не даст четкую информацию о том что в вопросах финмона к примеру не приравнены к налу безнальные обороты по вкладу, Сэпы, да даже р2р - мне его услуги не интересны
аналогично.Виводи зробив.Нічого незаконного в мене нема, але бігати доказувати комусь щось за свої гроші бажання немає.Да і гроші під рукою нужни.Війна все-таки.А не так що в якийсь момент, коли вони мені вкрай нужні будуть пумба вдруг вирішить що йому вони нужніши.Далі якось пумба без мене.

На мій простий запит вони вже третій тиждень відповідають.Теж показово.
посетитель
 
Повідомлень: 494
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 07:47

  посетитель написав:аналогично.Виводи зробив.

Куды путь держите?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4783
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 135136137138
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Vorlon, WallNutPen і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (260)
16.06.2022 09:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.