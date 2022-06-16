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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 14:24

  Ромасик написав:
  посетитель написав:аналогично.Виводи зробив.

Куды путь держите?

Черный нал - онли.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 14:39

копейка ясно, в Сомали.
Ромасик
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Повідомлень: 4791
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1200 раз.
Подякували: 722 раз.
 
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  #<1 ... 136137138139
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