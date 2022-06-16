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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 14:24
Ромасик написав: посетитель написав:
аналогично.Виводи зробив.
Куды путь держите?
Черный нал - онли.
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:39
копейка ясно, в Сомали.
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Ромасик
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