Черный нал - онли.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 14:24
Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:25
Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:37
vadlme похоже, сегодня многим налили. Мне в пуше сообщили о том, как они ценят активных клиентов. Эх, они даже не подозревают, что карта ушла на полочку, в связи с потолком-400
Зараз переглядають цей форум: бульбик, lloydbanksua, Lost, tarask, V2, WallNutPen і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|