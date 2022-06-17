ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 чер, 2022 14:24
Ромасик написав: посетитель написав:
аналогично.Виводи зробив.
Куды путь держите?
Черный нал - онли.
копейка
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:25
idealstorm написав: vadlme написав:
Я запитав чи можна підвищити кред ліміт на "всеможу", сказали ні, ось і вся розмова..
Перегляд лімітів банк робить самостійно, і ваші дзвінки на це не впливають
Мабуть що впливають все-таки, через 4 дні підвищили ліміт, прийшов пуш в додаток..
vadlme
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 10:37
vadlme похоже, сегодня многим налили. Мне в пуше сообщили о том, как они ценят активных клиентов. Эх, они даже не подозревают, что карта ушла на полочку, в связи с потолком-400
kulikrom
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 13:16
Подняли кредитный лимит, очень кстати...
joik
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 19:44
Сьогодні у виписці по кредитній картці побачив списані відсотки. При цьому з пільгового періоду я не виходив, операцій з готівкою не було. Схоже, ПУМБ шахраює.
riwalir
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:09
kulikrom написав: vadlme
похоже, сегодня многим налили. Мне в пуше сообщили о том, как они ценят активных клиентов. Эх, они даже не подозревают, что карта ушла на полочку, в связи с потолком-400
Да, частично вернули, хоть и гораздо меньше, чем было до 24.02.
У меня вопрос: кто-то пробовал позвонить на горячую линию и задать прямой вопрос: "Сколько уже числится пополнений, сколько осталось до 400000?"
Интересно, ответят ли.
Просто чтобы понять, что они включают.
Искатель
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:12
Чи вигідно знімати з гривневої картки ПУМБ Євро за кордоном (Франція)?
Які ризики, коли дружина зніматиме з картки чоловіка?
PPO
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:23
PPO написав:
Чи вигідно знімати з гривневої картки ПУМБ Євро за кордоном (Франція)?
Які ризики, коли дружина зніматиме з картки чоловіка?
Ні, в ПУМБи поганий курс, якщо вже так хочете, то БВР забугром гарно допомагає, навіть з 10% комісією, або ж монькою тоді розраховуйтесь, а ЛУМУМБою та альфою не раджу - поганий курс.
melkh
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:31
melkh написав: PPO написав:
Чи вигідно знімати з гривневої картки ПУМБ Євро за кордоном (Франція)?
Які ризики, коли дружина зніматиме з картки чоловіка?
Ні, в ПУМБи поганий курс, якщо вже так хочете, то БВР забугром гарно допомагає, навіть з 10% комісією, або ж монькою тоді розраховуйтесь, а ЛУМУМБою та альфою не раджу - поганий курс.
Дякую!
Поясніть, що таке БВР?)
PPO
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Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:35
PPO написав:
Дякую!
Поясніть, що таке БВР?)
"Банк Власний Рахунок"
, мобильный банк при банке "Восток".
Искатель
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