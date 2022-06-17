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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:58
riwalir написав:
Сьогодні у виписці по кредитній картці побачив списані відсотки. При цьому з пільгового періоду я не виходив, операцій з готівкою не було. Схоже, ПУМБ шахраює.
Ага, було таке.
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