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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 137138139140 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 23 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 13% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 26% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 35% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 3 Всього голосів : 23 Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:58 riwalir написав: Сьогодні у виписці по кредитній картці побачив списані відсотки. При цьому з пільгового періоду я не виходив, операцій з готівкою не було. Схоже, ПУМБ шахраює. Сьогодні у виписці по кредитній картці побачив списані відсотки. При цьому з пільгового періоду я не виходив, операцій з готівкою не було. Схоже, ПУМБ шахраює.

Ага, було таке. Ага, було таке. посетитель Повідомлень: 496 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 65 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 чер, 2022 20:09 Искатель написав: У меня вопрос: кто-то пробовал позвонить на горячую линию и задать прямой вопрос: "Сколько уже числится пополнений, сколько осталось до 400000?"

Интересно, ответят ли.

Просто чтобы понять, что они включают. У меня вопрос: кто-то пробовал позвонить на горячую линию и задать прямой вопрос: "Сколько уже числится пополнений, сколько осталось до 400000?"Интересно, ответят ли.Просто чтобы понять, что они включают.

Сразу дозвониться не удалось, терять время не хотелось. Да и не факт, что скажут 100% как есть. Просто поразмыслила все "за" - "против".

Варианта два, либо готовить доки, либо карту на полку. Завтра, через неделю - не суть.

Первое на текущий момент не рассматриваю для себя однозначно.

Во втором случае - мина замедленного действия.

В работе пока оставила кредитку ВМ и текущее погашение под нее, и пару шаблонов с других банков на ВМ если дальше буду пользоваться кредитом. Все.

п.с. Цыдула про мониторинг, если не ошибаюсь, не подразумевает накопительную систему учета сумм. Посему решила, что чудес от банка ждать не стоит. Свое спокойствие оно дороже. ИМХО. Сразу дозвониться не удалось, терять время не хотелось. Да и не факт, что скажут 100% как есть. Просто поразмыслила все "за" - "против".Варианта два, либо готовить доки, либо карту на полку. Завтра, через неделю - не суть.Первое на текущий момент не рассматриваю для себя однозначно.Во втором случае - мина замедленного действия.В работе пока оставила кредитку ВМ и текущее погашение под нее, и пару шаблонов с других банков на ВМ если дальше буду пользоваться кредитом. Все.п.с. Цыдула про мониторинг, если не ошибаюсь, не подразумевает накопительную систему учета сумм. Посему решила, что чудес от банка ждать не стоит. Свое спокойствие оно дороже. ИМХО. копейка

Повідомлень: 285 З нами з: 31.07.19 Подякував: 202 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 чер, 2022 11:27 Ромасик написав: pavyak написав: Говорят вы не переживайте можете превентивно справку ОК7 принести. До 400 у вас еще далеко. Говорят вы не переживайте можетесправку ОК7 принести. До 400 у вас еще далеко.

ну вот, а сколько бесполезного воя стоит, "в другую банку пойду" ну вот, а сколько бесполезного воя стоит, "в другую банку пойду"

поскольку это полный бред (они даже по факту отказываются вначале принимать любые доки и только через представителя банка тут, на минфине или ФБ, можно добится того, что в отделении согласятся принять доки) - превентивно ваши доки уйдут прямиком в мусор и никто их в этой банке рассматривать не будет, поэтому это правильное решение - "в другой банк".

Про такой беспредел как в ПУМБе я, пока еще, н и в одном банке не встречал. поскольку это полный бред (они даже по факту отказываются вначале принимать любые доки и только через представителя банка тут, на минфине или ФБ, можно добится того, что в отделении согласятся принять доки) - превентивно ваши доки уйдут прямиком в мусор и никто их в этой банке рассматривать не будет, поэтому это правильное решение - "в другой банк".Про такой беспредел как в ПУМБе я, пока еще, н и в одном банке не встречал. ol_zy

Повідомлень: 7366 З нами з: 20.01.15 Подякував: 442 раз. Подякували: 775 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 137138139140 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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