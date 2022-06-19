Ага, було таке.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:58
Додано: Суб 18 чер, 2022 20:09
Сразу дозвониться не удалось, терять время не хотелось. Да и не факт, что скажут 100% как есть. Просто поразмыслила все "за" - "против".
Варианта два, либо готовить доки, либо карту на полку. Завтра, через неделю - не суть.
Первое на текущий момент не рассматриваю для себя однозначно.
Во втором случае - мина замедленного действия.
В работе пока оставила кредитку ВМ и текущее погашение под нее, и пару шаблонов с других банков на ВМ если дальше буду пользоваться кредитом. Все.
п.с. Цыдула про мониторинг, если не ошибаюсь, не подразумевает накопительную систему учета сумм. Посему решила, что чудес от банка ждать не стоит. Свое спокойствие оно дороже. ИМХО.
Додано: Нед 19 чер, 2022 11:27
поскольку это полный бред (они даже по факту отказываются вначале принимать любые доки и только через представителя банка тут, на минфине или ФБ, можно добится того, что в отделении согласятся принять доки) - превентивно ваши доки уйдут прямиком в мусор и никто их в этой банке рассматривать не будет, поэтому это правильное решение - "в другой банк".
Про такой беспредел как в ПУМБе я, пока еще, н и в одном банке не встречал.
|