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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 17 чер, 2022 22:58

  riwalir написав:Сьогодні у виписці по кредитній картці побачив списані відсотки. При цьому з пільгового періоду я не виходив, операцій з готівкою не було. Схоже, ПУМБ шахраює.

Ага, було таке.
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:09

  Искатель написав:У меня вопрос: кто-то пробовал позвонить на горячую линию и задать прямой вопрос: "Сколько уже числится пополнений, сколько осталось до 400000?"
Интересно, ответят ли.
Просто чтобы понять, что они включают.

Сразу дозвониться не удалось, терять время не хотелось. Да и не факт, что скажут 100% как есть. Просто поразмыслила все "за" - "против".
Варианта два, либо готовить доки, либо карту на полку. Завтра, через неделю - не суть.
Первое на текущий момент не рассматриваю для себя однозначно.
Во втором случае - мина замедленного действия.
В работе пока оставила кредитку ВМ и текущее погашение под нее, и пару шаблонов с других банков на ВМ если дальше буду пользоваться кредитом. Все.
п.с. Цыдула про мониторинг, если не ошибаюсь, не подразумевает накопительную систему учета сумм. Посему решила, что чудес от банка ждать не стоит. Свое спокойствие оно дороже. ИМХО.
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 11:27

  Ромасик написав:
  pavyak написав:Говорят вы не переживайте можете превентивно справку ОК7 принести. До 400 у вас еще далеко.

ну вот, а сколько бесполезного воя стоит, "в другую банку пойду"

поскольку это полный бред (они даже по факту отказываются вначале принимать любые доки и только через представителя банка тут, на минфине или ФБ, можно добится того, что в отделении согласятся принять доки) - превентивно ваши доки уйдут прямиком в мусор и никто их в этой банке рассматривать не будет, поэтому это правильное решение - "в другой банк".
Про такой беспредел как в ПУМБе я, пока еще, н и в одном банке не встречал.
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 07:23

Хороший банк.... - БЫЛ до 400тыс.грн.
Сейчас дебетку с 0000грн в стол положил, кредиткой можно пользоваться.
А у кого осталась дорожка без комис.??? Только у Фарсика или есть ещё банки с похожими условиями???
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