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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 10:13

  Amethyst написав:З ранку Вільний під 6%

дякую, валялись залишки під 3% - так хоч на каву більше буде
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:18

  Amethyst написав:З ранку Вільний під 6%

А в мене весь час воно 6% показувало. Тобто він відкривався коли 6% ставка була, і відсоток, що я на екрані бачив, ніколи не змінювався. А як по факту? Рахувати ліниво.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:29

  M-Audio написав:А в мене весь час воно 6% показувало. Тобто він відкривався коли 6% ставка була, і відсоток, що я на екрані бачив, ніколи не змінювався. А як по факту? Рахувати ліниво.

Ну так вы открыли, когда ставка 6% была. До конца марта. Эта ставка и действует весь срок депозита.
Изменение ставки влияет только на вновь заключаемые депозиты.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 11:38

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:З ранку Вільний під 6%

А в мене весь час воно 6% показувало. Тобто він відкривався коли 6% ставка була, і відсоток, що я на екрані бачив, ніколи не змінювався. А як по факту? Рахувати ліниво.

Мумба может менять ставку на вновьоткріваеміе депо хоть каждый день, но сТавка лочится на 3 мес. От по Вільному было 6-3-4. Я прошлый раз открывал под 4%, и дотянул до сегодня. Седня переоткрылся под 6%.
А завтра Мумба может и 8% или 5% влепить.
Одно время каждую неделю свыни переоткрывались, шобы лочить ставку, а щас есть и белее антирестные и менее стрЁмные места, но тут тоже не помеШаЕт -- под аварийное погашение рабочей кредитки.
Amethyst
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  #<1 ... 138139140141
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