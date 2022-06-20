дякую, валялись залишки під 3% - так хоч на каву більше буде
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 чер, 2022 10:13
Додано: Пон 20 чер, 2022 11:18
Додано: Пон 20 чер, 2022 11:29
Ну так вы открыли, когда ставка 6% была. До конца марта. Эта ставка и действует весь срок депозита.
Изменение ставки влияет только на вновь заключаемые депозиты.
Додано: Пон 20 чер, 2022 11:38
Мумба может менять ставку на вновьоткріваеміе депо хоть каждый день, но сТавка лочится на 3 мес. От по Вільному было 6-3-4. Я прошлый раз открывал под 4%, и дотянул до сегодня. Седня переоткрылся под 6%.
А завтра Мумба может и 8% или 5% влепить.
Одно время каждую неделю свыни переоткрывались, шобы лочить ставку, а щас есть и белее антирестные и менее стрЁмные места, но тут тоже не помеШаЕт -- под аварийное погашение рабочей кредитки.
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