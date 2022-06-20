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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 чер, 2022 10:13
Amethyst написав:
З ранку Вільний під 6%
дякую, валялись залишки під 3% - так хоч на каву більше буде
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:18
Amethyst написав:
З ранку Вільний під 6%
А в мене весь час воно 6% показувало. Тобто він відкривався коли 6% ставка була, і відсоток, що я на екрані бачив, ніколи не змінювався. А як по факту? Рахувати ліниво.
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M-Audio
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:29
M-Audio написав:
А в мене весь час воно 6% показувало. Тобто він відкривався коли 6% ставка була, і відсоток, що я на екрані бачив, ніколи не змінювався. А як по факту? Рахувати ліниво.
Ну так вы открыли, когда ставка 6% была. До конца марта. Эта ставка и действует весь срок депозита.
Изменение ставки влияет только на вновь заключаемые депозиты.
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ramzes4
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Додано: Пон 20 чер, 2022 11:38
M-Audio написав: Amethyst написав:
З ранку Вільний під 6%
А в мене весь час воно 6% показувало. Тобто він відкривався коли 6% ставка була, і відсоток, що я на екрані бачив, ніколи не змінювався. А як по факту? Рахувати ліниво.
Мумба может менять ставку на вновьоткріваеміе депо хоть каждый день, но сТавка лочится на 3 мес. От по Вільному было 6-3-4. Я прошлый раз открывал под 4%, и дотянул до сегодня. Седня переоткрылся под 6%.
А завтра Мумба может и 8% или 5% влепить.
Одно время каждую неделю свыни переоткрывались, шобы лочить ставку, а щас есть и белее антирестные и менее стрЁмные места, но тут тоже не помеШаЕт -- под аварийное погашение рабочей кредитки.
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Amethyst
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Додано: Пон 20 чер, 2022 13:03
Amethyst написав: M-Audio написав: Amethyst написав:
З ранку Вільний під 6%
А в мене весь час воно 6% показувало. Тобто він відкривався коли 6% ставка була, і відсоток, що я на екрані бачив, ніколи не змінювався. А як по факту? Рахувати ліниво.
Мумба может менять ставку на вновьоткріваеміе депо хоть каждый день, но сТавка лочится на 3 мес. От по Вільному было 6-3-4. Я прошлый раз открывал под 4%, и дотянул до сегодня. Седня переоткрылся под 6%.
А завтра Мумба может и 8% или 5% влепить.
Одно время каждую неделю свыни переоткрывались, шобы лочить ставку, а щас есть и белее антирестные и менее стрЁмные места, но тут тоже не помеШаЕт -- под аварийное погашение рабочей кредитки.
смотрите под фин не влетите потом. открытие с дебитки, а там они придумали мутку, на которую и сами не могут внятно ответить
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 20 чер, 2022 14:37
Новая версия от курицы с горячей линии насчёт финмона: суммируются абсолютно все приходы с 17.03, но отдельно по каждому счету. Т.е. счетчик срабатывает, если по какому-то одному счёту будет превышение 400 000.
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Ferlakur
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Додано: Пон 20 чер, 2022 14:41
Ferlakur написав:
Новая версия от курицы с горячей линии насчёт финмона: суммируются абсолютно все приходы с 17.03, но отдельно по каждому счету. Т.е. счетчик срабатывает, если по какому-то одному счёту будет превышение 400 000.
Ещё один анИхДодтдтдт. Расскажите его НБУ
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Amethyst
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Додано: Пон 20 чер, 2022 14:49
Amethyst написав: Ferlakur написав:
Новая версия от курицы с горячей линии насчёт финмона: суммируются абсолютно все приходы с 17.03, но отдельно по каждому счету. Т.е. счетчик срабатывает, если по какому-то одному счёту будет превышение 400 000.
Ещё один анИхДодтдтдт. Расскажите его НБУ
Попросил проверить, не приближаюсь ли к лимиту. Озвучила цифру. Я проверил — в неё вошло ВСЁ, включая выплату с Вильного по окончании срока, выплаты процентов и перекидки с Вильного на карту.
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Ferlakur
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Додано: Пон 20 чер, 2022 14:50
Ferlakur написав: Amethyst написав: Ferlakur написав:
Новая версия от курицы с горячей линии насчёт финмона: суммируются абсолютно все приходы с 17.03, но отдельно по каждому счету. Т.е. счетчик срабатывает, если по какому-то одному счёту будет превышение 400 000.
Ещё один анИхДодтдтдт. Расскажите его НБУ
Попросил проверить, не приближаюсь ли к лимиту. Озвучила цифру. Я проверил — в неё вошло ВСЁ, включая выплату с Вильного по окончании срока, выплаты процентов и перекидки с Вильного на карту.
А прихода по СЭПу у вас не было...
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Amethyst
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Додано: Пон 20 чер, 2022 14:57
Amethyst написав:
прихода по СЭПу у вас не было...
Было.
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Ferlakur
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