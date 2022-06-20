Я сегодня в отделении банка решил уточнить. Насколько я понял, то они вручную считают ) Другими словами у них нет отдельного счётчика, который отображал четкую информацию.
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Додано: Пон 20 чер, 2022 15:01
Re: ПУМБ
Додано: Пон 20 чер, 2022 15:21
Re: ПУМБ
Вот еще прекрасное с минфина:
"Окрім того, рахунок може бути тимчасово заблокований у разі, якщо вказана сума ліміту не досягнута, проте банк має підозру, що зараховані кошти є активами, пов'язаними з територизмом або його фінансуванням, чи розповсюдженням зброї масового знищення чи його фінансуванням."
А ну признавайтесь, занимаетесь територизмом??
Додано: Пон 20 чер, 2022 15:28
Уже рефлекс.
Тоже дернулась переоткрыть, а смысл если карта уже на полке...Даже тем что под погашение не буду рисковать, 30 копеек погоды уже не сделают, пусть попьют остатки моего кофе.
Судя по всему банк сам занимается ...мом.
Додано: Пон 20 чер, 2022 15:41
Ответ представителя банка на минфине, на мой вопрос, что считать под 400тыс.грн.???
Точну суму готівкових поповнень Ви можете дізнатися у виписці у додатку, підсумувавши внесення. Для цього натисніть на Вашу картку, де відкриється перелік усіх операцій. Вас цікавлять зелені з надписом «Надходження».
На жаль, точну суму ми Вам підказати не можемо, у нас інформація оновлюється із затримкою.
Они там с ума сошли что ли??? Такое впечатление, как будто бы там шухер и всем уже всё по барабану... У них то финики - это распоряжение НБУ, потом надо передавать данные в СБУ. Если не устраивает клиента постанова НБУ или ответ от СБУ, то тащите документы налоговикам. Одним словом, если кто встрянет, то можно свои денежкам сказать - ПРОЩАЙ
Додано: Пон 20 чер, 2022 15:50
Я сделал выписку по своей ВсеКарте, выбрав в фильтре только приходные операции. Сумма с 17.03 по сегодняшний день составила 450 тыс. Удалил снятия со Свободного, возврат закончившегося депозита, начисления процентов – осталась чистая сумма пополнений извне 120 тыс. Интересно, я уже в зоне риска или еще нет? Пока ко мне у Пумбы вопросов не было.
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