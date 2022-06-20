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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:01

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Попросил проверить, не приближаюсь ли к лимиту.
Я сегодня в отделении банка решил уточнить. Насколько я понял, то они вручную считают ) Другими словами у них нет отдельного счётчика, который отображал четкую информацию.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:21

Re: ПУМБ

Вот еще прекрасное с минфина:

"Окрім того, рахунок може бути тимчасово заблокований у разі, якщо вказана сума ліміту не досягнута, проте банк має підозру, що зараховані кошти є активами, пов'язаними з територизмом або його фінансуванням, чи розповсюдженням зброї масового знищення чи його фінансуванням."

А ну признавайтесь, занимаетесь територизмом??
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:28

  gonzo написав:
  Amethyst написав:З ранку Вільний під 6%

дякую, валялись залишки під 3% - так хоч на каву більше буде

Уже рефлекс. :mrgreen:
Тоже дернулась переоткрыть, а смысл если карта уже на полке...Даже тем что под погашение не буду рисковать, 30 копеек погоды уже не сделают, пусть попьют остатки моего кофе.
  Ferlakur написав:А ну признавайтесь, занимаетесь територизмом??

Судя по всему банк сам занимается ...мом.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:41

Ответ представителя банка на минфине, на мой вопрос, что считать под 400тыс.грн.???

Точну суму готівкових поповнень Ви можете дізнатися у виписці у додатку, підсумувавши внесення. Для цього натисніть на Вашу картку, де відкриється перелік усіх операцій. Вас цікавлять зелені з надписом «Надходження».
На жаль, точну суму ми Вам підказати не можемо, у нас інформація оновлюється із затримкою.

Они там с ума сошли что ли??? Такое впечатление, как будто бы там шухер и всем уже всё по барабану... У них то финики - это распоряжение НБУ, потом надо передавать данные в СБУ. Если не устраивает клиента постанова НБУ или ответ от СБУ, то тащите документы налоговикам. Одним словом, если кто встрянет, то можно свои денежкам сказать - ПРОЩАЙ :oops:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 15:50

  Ferlakur написав:
  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Новая версия от курицы с горячей линии насчёт финмона: суммируются абсолютно все приходы с 17.03, но отдельно по каждому счету. Т.е. счетчик срабатывает, если по какому-то одному счёту будет превышение 400 000.

Ещё один анИхДодтдтдт. Расскажите его НБУ :mrgreen:


Попросил проверить, не приближаюсь ли к лимиту. Озвучила цифру. Я проверил — в неё вошло ВСЁ, включая выплату с Вильного по окончании срока, выплаты процентов и перекидки с Вильного на карту.

Я сделал выписку по своей ВсеКарте, выбрав в фильтре только приходные операции. Сумма с 17.03 по сегодняшний день составила 450 тыс. Удалил снятия со Свободного, возврат закончившегося депозита, начисления процентов – осталась чистая сумма пополнений извне 120 тыс. Интересно, я уже в зоне риска или еще нет? Пока ко мне у Пумбы вопросов не было.
Julio
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 16:22

  Игорь Алексеевич написав:Ответ представителя банка на минфине, на мой вопрос, что считать под 400тыс.грн.???

Точну суму готівкових поповнень Ви можете дізнатися у виписці у додатку, підсумувавши внесення. Для цього натисніть на Вашу картку, де відкриється перелік усіх операцій. Вас цікавлять зелені з надписом «Надходження».
На жаль, точну суму ми Вам підказати не можемо, у нас інформація оновлюється із затримкою.

Они там с ума сошли что ли??? Такое впечатление, как будто бы там шухер и всем уже всё по барабану... У них то финики - это распоряжение НБУ, потом надо передавать данные в СБУ. Если не устраивает клиента постанова НБУ или ответ от СБУ, то тащите документы налоговикам. Одним словом, если кто встрянет, то можно свои денежкам сказать - ПРОЩАЙ :oops:

Пора привыкать,
что государство будет щемить тихие гавани чёрного нала.
Без суда ваши деньги никто не отнимет.
Что за истерика?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:06

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:територизмом

аутизмом
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:13

  копейка написав:Уже рефлекс.

а смысл? разве у вас нет такого же 6%, но прежнего, 6-ти месячного? У меня, в аккурат по 17.09. Накопительный на 6 мес тоже нет смысла, Юбилейные столбики до 19.12 под 11%. Тут маркетологи чего-то недодумали, прежние столбы вкуснее новых заманух
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:15

  kulikrom написав:
  копейка написав:Уже рефлекс.

а смысл? разве у вас нет такого же 6%, но прежнего, 6-ти месячного? У меня, в аккурат по 19.08. Накопительный на 6 мес тоже нет смысла, Юбилейные столбики до 19.12 под 11%. Тут маркетологи чего-то недодумали, прежние столбы вкуснее новых заманух

речь про Свободный -- депо со свободным снятием и пополнением, на 3 мес
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:18

  idealstorm написав:Без суда ваши деньги никто не отнимет.

Это уже какая-то лавровщина. Деньги никто не отнимет, но и купить ничего нельзя, потому что счета заблокированы. По-моему разница не больше, чем между войной и "спецоперацией".

А насчет закона о мониторинге - так еще Носов в Незнайке писал, что между грабежом по закону и не по закону нет никакой разницы. По-хорошему такие законы вообще не должны существовать, а, будучи принятыми - в кратчайшие сроки отменяться независимым судом, как нарушающие базовые права и правовые принципы вообще. Но этого, к сожалению, не происходит.
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