|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 чер, 2022 15:01
Ferlakur написав:
Попросил проверить, не приближаюсь ли к лимиту.
Я сегодня в отделении банка решил уточнить. Насколько я понял, то они вручную считают ) Другими словами у них нет отдельного счётчика, который отображал четкую информацию.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 4475
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 484 раз.
- Подякували: 832 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 чер, 2022 15:21
Вот еще прекрасное с минфина:
"Окрім того, рахунок може бути тимчасово заблокований у разі, якщо вказана сума ліміту не досягнута, проте банк має підозру, що зараховані кошти є активами, пов'язаними з територизмом або його фінансуванням, чи розповсюдженням зброї масового знищення чи його фінансуванням."
А ну признавайтесь, занимаетесь територизмом??
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4244
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 чер, 2022 15:28
gonzo написав: Amethyst написав:
З ранку Вільний під 6%
дякую, валялись залишки під 3% - так хоч на каву більше буде
Уже рефлекс.
Тоже дернулась переоткрыть, а смысл если карта уже на полке...Даже тем что под погашение не буду рисковать, 30 копеек погоды уже не сделают, пусть попьют остатки моего кофе.
Ferlakur написав:
А ну признавайтесь, занимаетесь територизмом??
Судя по всему банк сам занимается ...мом.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 286
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 чер, 2022 15:41
Ответ представителя банка на минфине, на мой вопрос, что считать под 400тыс.грн.???
Точну суму готівкових поповнень Ви можете дізнатися у виписці у додатку, підсумувавши внесення. Для цього натисніть на Вашу картку, де відкриється перелік усіх операцій. Вас цікавлять зелені з надписом «Надходження».
На жаль, точну суму ми Вам підказати не можемо, у нас інформація оновлюється із затримкою.
Они там с ума сошли что ли??? Такое впечатление, как будто бы там шухер и всем уже всё по барабану... У них то финики - это распоряжение НБУ, потом надо передавать данные в СБУ. Если не устраивает клиента постанова НБУ или ответ от СБУ, то тащите документы налоговикам. Одним словом, если кто встрянет, то можно свои денежкам сказать - ПРОЩАЙ
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5393
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 603 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 20 чер, 2022 15:50
Ferlakur написав: Amethyst написав: Ferlakur написав:
Новая версия от курицы с горячей линии насчёт финмона: суммируются абсолютно все приходы с 17.03, но отдельно по каждому счету. Т.е. счетчик срабатывает, если по какому-то одному счёту будет превышение 400 000.
Ещё один анИхДодтдтдт. Расскажите его НБУ
Попросил проверить, не приближаюсь ли к лимиту. Озвучила цифру. Я проверил — в неё вошло ВСЁ, включая выплату с Вильного по окончании срока, выплаты процентов и перекидки с Вильного на карту.
Я сделал выписку по своей ВсеКарте, выбрав в фильтре только приходные операции. Сумма с 17.03 по сегодняшний день составила 450 тыс. Удалил снятия со Свободного, возврат закончившегося депозита, начисления процентов – осталась чистая сумма пополнений извне 120 тыс. Интересно, я уже в зоне риска или еще нет? Пока ко мне у Пумбы вопросов не было.
-
Julio
-
-
- Повідомлень: 287
- З нами з: 12.10.16
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 чер, 2022 16:22
Игорь Алексеевич написав:
Ответ представителя банка на минфине, на мой вопрос, что считать под 400тыс.грн.???
Точну суму готівкових поповнень Ви можете дізнатися у виписці у додатку, підсумувавши внесення. Для цього натисніть на Вашу картку, де відкриється перелік усіх операцій. Вас цікавлять зелені з надписом «Надходження».
На жаль, точну суму ми Вам підказати не можемо, у нас інформація оновлюється із затримкою.
Они там с ума сошли что ли??? Такое впечатление, как будто бы там шухер и всем уже всё по барабану... У них то финики - это распоряжение НБУ, потом надо передавать данные в СБУ. Если не устраивает клиента постанова НБУ или ответ от СБУ, то тащите документы налоговикам. Одним словом, если кто встрянет, то можно свои денежкам сказать - ПРОЩАЙ
Пора привыкать,
что государство будет щемить тихие гавани чёрного нала.
Без суда ваши деньги никто не отнимет.
Что за истерика?
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1699
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 чер, 2022 17:06
Ferlakur написав:
територизмом
аутизмом
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 523
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 чер, 2022 17:13
копейка написав:
Уже рефлекс.
а смысл? разве у вас нет такого же 6%, но прежнего, 6-ти месячного? У меня, в аккурат по 17.09. Накопительный на 6 мес тоже нет смысла, Юбилейные столбики до 19.12 под 11%. Тут маркетологи чего-то недодумали, прежние столбы вкуснее новых заманух
-
kulikrom
-
-
- Повідомлень: 1367
- З нами з: 14.09.11
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 чер, 2022 17:15
kulikrom написав: копейка написав:
Уже рефлекс.
а смысл? разве у вас нет такого же 6%, но прежнего, 6-ти месячного? У меня, в аккурат по 19.08. Накопительный на 6 мес тоже нет смысла, Юбилейные столбики до 19.12 под 11%. Тут маркетологи чего-то недодумали, прежние столбы вкуснее новых заманух
речь про Свободный -- депо со свободным снятием и пополнением, на 3 мес
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2568
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Пон 20 чер, 2022 17:18
idealstorm написав:
Без суда ваши деньги никто не отнимет.
Это уже какая-то лавровщина. Деньги никто не отнимет, но и купить ничего нельзя, потому что счета заблокированы. По-моему разница не больше, чем между войной и "спецоперацией".
А насчет закона о мониторинге - так еще Носов в Незнайке писал, что между грабежом по закону и не по закону нет никакой разницы. По-хорошему такие законы вообще не должны существовать, а, будучи принятыми - в кратчайшие сроки отменяться независимым судом, как нарушающие базовые права и правовые принципы вообще. Но этого, к сожалению, не происходит.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2635
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 498 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|