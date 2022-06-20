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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 140141142143

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:19

Amethyst вам скриншот дать? У рантье такие столбы (свободные) положено каждые 2 недели забивать, потому у меня ещё до второй половины сентября в запасе
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 17:32

  idealstorm написав:
  Игорь Алексеевич написав:Ответ представителя банка на минфине, на мой вопрос, что считать под 400тыс.грн.???

Точну суму готівкових поповнень Ви можете дізнатися у виписці у додатку, підсумувавши внесення. Для цього натисніть на Вашу картку, де відкриється перелік усіх операцій. Вас цікавлять зелені з надписом «Надходження».
На жаль, точну суму ми Вам підказати не можемо, у нас інформація оновлюється із затримкою.

Они там с ума сошли что ли??? Такое впечатление, как будто бы там шухер и всем уже всё по барабану... У них то финики - это распоряжение НБУ, потом надо передавать данные в СБУ. Если не устраивает клиента постанова НБУ или ответ от СБУ, то тащите документы налоговикам. Одним словом, если кто встрянет, то можно свои денежкам сказать - ПРОЩАЙ :oops:

Пора привыкать,
что государство будет щемить тихие гавани чёрного нала.
Без суда ваши деньги никто не отнимет.
Что за истерика?


Только первое заседание будет минимум через 3 мес., далее перенос и можно тянуть годами. :roll:
И суду собираем всё равно все доки.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:19

Игорь Алексеевич
ну, так их никто не забирает при достижении 400тыс.
Их просто имеют право заблокировать до конца ВП или пока бумажку не принесёте.

Типа, если раньше финмон блочил - было не то же самое?
idealstorm
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 18:24

  idealstorm написав:Игорь Алексеевич
ну, так их никто не забирает при достижении 400тыс.
Их просто имеют право заблокировать до конца ВП или пока бумажку не принесёте.

Типа, если раньше финмон блочил - было не то же самое?


Сейчас 400тыс до конца ВП. А военное положение может годами длится, а 400тыс, сумма на 3-5мес. А далее полка карте или доки, котрые надо месецами собирать.
У др. такой херни нет, конечно можно попасть по бесталковости, но лимиты у др. более менее в норме.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 19:10

Re: ПУМБ

Так, а если без лишней паники, какие у нас есть реальные кейсы блокировки? Насколько я помню, один вносил кучу кеша в терминал, другой — гонял с привата по тропинке в промышленных масштабах. То что там они переводили с Вильного на карту и обратно и т.п. — это уже сопутствующие явления.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:16

  Ferlakur написав:
Попросил проверить, не приближаюсь ли к лимиту. Озвучила цифру. Я проверил — в неё вошло ВСЁ, включая выплату с Вильного по окончании срока, выплаты процентов и перекидки с Вильного на карту.

Ну, если суммировать все-все-все, то у меня на "ВсеКарте" с 17.03. поступления уже больше 400к.
Так что, думаю, что-то все же не учитывается.
Но уточнять на ГЛ - не буду теперь.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 чер, 2022 20:37

  Искатель написав:
  Ferlakur написав:
Попросил проверить, не приближаюсь ли к лимиту. Озвучила цифру. Я проверил — в неё вошло ВСЁ, включая выплату с Вильного по окончании срока, выплаты процентов и перекидки с Вильного на карту.

Ну, если суммировать все-все-все, то у меня на "ВсеКарте" с 17.03. поступления уже больше 400к.
Так что, думаю, что-то все же не учитывается.
Но уточнять на ГЛ - не буду теперь.


они сами считать не хотят. А потом что у них в голове и как считают ...????
Мне сегодня написали на мин.фине, считайте всё зелёным. А по зелёным больше 400тыс, сказали не правильно считал.... :roll:
Игорь Алексеевич
 
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