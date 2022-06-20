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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 чер, 2022 17:19
Amethyst вам скриншот дать? У рантье такие столбы (свободные) положено каждые 2 недели забивать, потому у меня ещё до второй половины сентября в запасе
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kulikrom
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Додано: Пон 20 чер, 2022 17:32
idealstorm написав: Игорь Алексеевич написав:
Ответ представителя банка на минфине, на мой вопрос, что считать под 400тыс.грн.???
Точну суму готівкових поповнень Ви можете дізнатися у виписці у додатку, підсумувавши внесення. Для цього натисніть на Вашу картку, де відкриється перелік усіх операцій. Вас цікавлять зелені з надписом «Надходження».
На жаль, точну суму ми Вам підказати не можемо, у нас інформація оновлюється із затримкою.
Они там с ума сошли что ли??? Такое впечатление, как будто бы там шухер и всем уже всё по барабану... У них то финики - это распоряжение НБУ, потом надо передавать данные в СБУ. Если не устраивает клиента постанова НБУ или ответ от СБУ, то тащите документы налоговикам. Одним словом, если кто встрянет, то можно свои денежкам сказать - ПРОЩАЙ
Пора привыкать,
что государство будет щемить тихие гавани чёрного нала.
Без суда ваши деньги никто не отнимет.
Что за истерика?
Только первое заседание будет минимум через 3 мес., далее перенос и можно тянуть годами.
И суду собираем всё равно все доки.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 20 чер, 2022 18:19
Игорь Алексеевич
ну, так их никто не забирает при достижении 400тыс.
Их просто имеют право заблокировать до конца ВП или пока бумажку не принесёте.
Типа, если раньше финмон блочил - было не то же самое?
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idealstorm
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Додано: Пон 20 чер, 2022 18:24
idealstorm написав:Игорь Алексеевич
ну, так их никто не забирает при достижении 400тыс.
Их просто имеют право заблокировать до конца ВП или пока бумажку не принесёте.
Типа, если раньше финмон блочил - было не то же самое?
Сейчас 400тыс до конца ВП. А военное положение может годами длится, а 400тыс, сумма на 3-5мес. А далее полка карте или доки, котрые надо месецами собирать.
У др. такой херни нет, конечно можно попасть по бесталковости, но лимиты у др. более менее в норме.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Пон 20 чер, 2022 19:10
Так, а если без лишней паники, какие у нас есть реальные кейсы блокировки? Насколько я помню, один вносил кучу кеша в терминал, другой — гонял с привата по тропинке в промышленных масштабах. То что там они переводили с Вильного на карту и обратно и т.п. — это уже сопутствующие явления.
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Ferlakur
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Додано: Пон 20 чер, 2022 20:16
Ferlakur написав:
Попросил проверить, не приближаюсь ли к лимиту. Озвучила цифру. Я проверил — в неё вошло ВСЁ, включая выплату с Вильного по окончании срока, выплаты процентов и перекидки с Вильного на карту.
Ну, если суммировать все-все-все, то у меня на "ВсеКарте" с 17.03. поступления уже больше 400к.
Так что, думаю, что-то все же не учитывается.
Но уточнять на ГЛ - не буду теперь.
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Искатель
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Додано: Пон 20 чер, 2022 20:37
Искатель написав: Ferlakur написав:
Попросил проверить, не приближаюсь ли к лимиту. Озвучила цифру. Я проверил — в неё вошло ВСЁ, включая выплату с Вильного по окончании срока, выплаты процентов и перекидки с Вильного на карту.
Ну, если суммировать все-все-все, то у меня на "ВсеКарте" с 17.03. поступления уже больше 400к.
Так что, думаю, что-то все же не учитывается.
Но уточнять на ГЛ - не буду теперь.
они сами считать не хотят. А потом что у них в голове и как считают ...????
Мне сегодня написали на мин.фине, считайте всё зелёным. А по зелёным больше 400тыс, сказали не правильно считал....
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Игорь Алексеевич
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