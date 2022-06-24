Додано: Чет 23 чер, 2022 19:59

konstantin kirovograd написав: что вы до этого банка пристали-это закон спущен сверху НБУ. До 400 000 грн сумируются все поступления на период военного времени -все- кроме переводов с своего депозита.

При достижения 400 000 для неблока нужно предоставить доказательства средств.

Или поменяйте банк не доводя до 400 000 что вы до этого банка пристали-это закон спущен сверху НБУ. До 400 000 грн сумируются все поступления на период военного времени -все- кроме переводов с своего депозита.При достижения 400 000 для неблока нужно предоставить доказательства средств.Или поменяйте банк не доводя до 400 000

готівки

без зайвих питань

не вносили готівку

під час війни

Щодо букви:1) НБУ закони не приймає, для чого його сюди приплітати?2) закон чітко пише про внесення3) закон нічого не пише про накопичувальний період впродовж всього терміну дії ВП;4) в законі підозра у фінансуванні тероризму жодним чином не зв'язана з сумами фін. моніторингу.Щодо духу:Прийнято його було для того, щоб у разі небезпеки людина не волокла за собою валізу з кешем, а могла принести її до найближчої каси іскинути усе на рахунок. Тобто прибрати зайві перепони, хоч у матраці лежав мільйон, хоч мільярд. А уже після війни, коли будуть нормально працювати держ. установи та реєстри, людина вже могла б показати, що це були за гроші.Клієнти ж справедливо обурюються тому, що закон, який спрямований на полегшення життя людей у складних умовах, альтернативно обдарований юридичний департамент лише одного з понад 70-ти банків прочитав цей закон у абсолютно збочений спосіб, знайшовши там те, чого там зовсім немає і проігнорував те, що там насправді є. Як результат: клієнти, щоповинні шукати способи довести, що вони не верблюди, причому за практичної відсутності адекватних роз'яснень банку та сприяння цьому процесу.Це типу так має бути, розходимось?