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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 чер, 2022 19:38
что вы до этого банка пристали-это закон спущен сверху НБУ. До 400 000 грн сумируются все поступления на период военного времени -все- кроме переводов с своего депозита.
При достижения 400 000 для неблока нужно предоставить доказательства средств.
Или поменяйте банк не доводя до 400 000
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konstantin kirovograd
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Додано: Чет 23 чер, 2022 19:59
konstantin kirovograd написав:
что вы до этого банка пристали-это закон спущен сверху НБУ. До 400 000 грн сумируются все поступления на период военного времени -все- кроме переводов с своего депозита.
При достижения 400 000 для неблока нужно предоставить доказательства средств.
Или поменяйте банк не доводя до 400 000
Щодо букви:
1) НБУ закони не приймає, для чого його сюди приплітати?
2) закон чітко пише про внесення готівки
;
3) закон нічого не пише про накопичувальний період впродовж всього терміну дії ВП;
4) в законі підозра у фінансуванні тероризму жодним чином не зв'язана з сумами фін. моніторингу.
Щодо духу:
Прийнято його було для того, щоб у разі небезпеки людина не волокла за собою валізу з кешем, а могла принести її до найближчої каси і без зайвих питань
скинути усе на рахунок. Тобто прибрати зайві перепони, хоч у матраці лежав мільйон, хоч мільярд. А уже після війни, коли будуть нормально працювати держ. установи та реєстри, людина вже могла б показати, що це були за гроші.
Клієнти ж справедливо обурюються тому, що закон, який спрямований на полегшення життя людей у складних умовах, альтернативно обдарований юридичний департамент лише одного з понад 70-ти банків прочитав цей закон у абсолютно збочений спосіб, знайшовши там те, чого там зовсім немає і проігнорував те, що там насправді є. Як результат: клієнти, що не вносили готівку
, під час війни
повинні шукати способи довести, що вони не верблюди, причому за практичної відсутності адекватних роз'яснень банку та сприяння цьому процесу.
Це типу так має бути, розходимось?
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klug
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Додано: Чет 23 чер, 2022 20:08
Искатель написав: Ferlakur написав:
Шкода не це, а те, що рівень теперішніх журналістів, зокрема, обізнаність у сфер, про яку вони пишуть, не дозволяє їм самостійно складати такі тексти.
Такое ощущение, что война у всех провоцирует повышенную язвительность. Журналист отметил качественную работу форумчанина, а Вы тут же нападаете. Спасибо надо сказать, что кто-то пытается за нас заступаться, а не язвить.
Та не, я и до войны таким был, такой уж человек, уже ничего не исправить
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Ferlakur
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Додано: Чет 23 чер, 2022 22:14
klug написав:
альтернативно обдарований юридичний департамент лише одного з понад 70-ти банків прочитав цей закон у абсолютно збочений спосіб, знайшовши там те, чого там зовсім немає і проігнорував те, що там насправді є.
в Форварде у меня подобная хуита, закрыли счета с началом войны из-за прогона 800к в январе-феврале
в ПУМБе, как понимаю, все диктуется одним регионом, защищаются как могут
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cohan
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Додано: Чет 23 чер, 2022 23:00
Уменьшили кредитный лимит до "0". Позвонил на поддержку- "Мы не знаем причины, не мы принимаем решения". Пользовался в основном для оплат товаров/услуг по-категориям кэшбека. Всегда закрывал в грейс-период. Другие банки либо вообще лимит оставили довоенный либо уменьшили до 10-15. Такое
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Додано: Чет 23 чер, 2022 23:07
konstantin kirovograd написав:
что вы до этого банка пристали-это закон спущен сверху НБУ. До 400 000 грн сумируются все поступления на период военного времени -все- кроме переводов с своего депозита
.
При достижения 400 000 для неблока нужно предоставить доказательства средств.
Или поменяйте банк не доводя до 400 000
Ви той закон читали? Загалом було посилання сторінкою раніше.
Чи просто баба яга не проти?
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Додано: Чет 23 чер, 2022 23:30
cohan написав: klug написав:
альтернативно обдарований юридичний департамент лише одного з понад 70-ти банків прочитав цей закон у абсолютно збочений спосіб, знайшовши там те, чого там зовсім немає і проігнорував те, що там насправді є.
в Форварде у меня подобная хуита, закрыли счета с началом войны из-за прогона 800к в январе-феврале
в ПУМБе, как понимаю, все диктуется одним регионом, защищаются как могут
Тобто, на противагу тезі про "один з понад 70-ти альтернативно прочитав закон" Ви наводите аргумент у вигляді іншого банку, який розірвав з Вами ділові відносини (а не заблокував кошти до кращих часів) ще до появи
цього закону? Імпрінтера вже з більшості топових банків вигнали і він сидить тихенько, бо знає, за що. Тут же історія інша, а от спроба її заговорити невдала.
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klug
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 00:53
klug написав: cohan написав: klug написав:
альтернативно обдарований юридичний департамент лише одного з понад 70-ти банків прочитав цей закон у абсолютно збочений спосіб, знайшовши там те, чого там зовсім немає і проігнорував те, що там насправді є.
в Форварде у меня подобная хуита, закрыли счета с началом войны из-за прогона 800к в январе-феврале
в ПУМБе, как понимаю, все диктуется одним регионом, защищаются как могут
Тобто, на противагу тезі про "один з понад 70-ти альтернативно прочитав закон" Ви наводите аргумент у вигляді іншого банку, який розірвав з Вами ділові відносини (а не заблокував кошти до кращих часів) ще до появи
цього закону? Імпрінтера вже з більшості топових банків вигнали і він сидить тихенько, бо знає, за що. Тут же історія інша, а от спроба її заговорити невдала.
да вот я не уверен, что до 17го, не пользовался пока был подальше от событий
не разорвал, просто закрыл две карты, одну оставил
когда добрался до киева стал разбираться - по телефону это бесполезно, выяснилось что финмон закрыл и агрументы что в СЭП все видно их не устраивают, только декларации
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cohan
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 05:08
cohan написав:
да вот я не уверен, что до 17го, не пользовался пока был подальше от событий
не разорвал, просто закрыл две карты, одну оставил
когда добрался до киева стал разбираться - по телефону это бесполезно, выяснилось что финмон закрыл и агрументы что в СЭП все видно их не устраивают, только декларации
Фінмон банки не закриває окремі рахунки - це не має сенсу. Якщо фінмон бачить підозрілу активність, то він: або блокує усе і просить пояснити що і як; або (/потім) розриває відносини; або (/потім) має передати інфу про "мутного" клієнта у відповідні органи. Якщо клієнт "мутний", то він "мутний" "увесь", а не окремі його рахунки.
Може Ви кешбек там качали у промислових масштабах на тих картках? Тоді повірю, що могли їх закрити за зловживання без інших наслідків, але цим займається не фінмон.
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klug
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:25
klug написав: cohan написав:
да вот я не уверен, что до 17го, не пользовался пока был подальше от событий
не разорвал, просто закрыл две карты, одну оставил
когда добрался до киева стал разбираться - по телефону это бесполезно, выяснилось что финмон закрыл и агрументы что в СЭП все видно их не устраивают, только декларации
Фінмон банки не закриває окремі рахунки - це не має сенсу. Якщо фінмон бачить підозрілу активність, то він: або блокує усе і просить пояснити що і як; або (/потім) розриває відносини; або (/потім) має передати інфу про "мутного" клієнта у відповідні органи. Якщо клієнт "мутний", то він "мутний" "увесь", а не окремі його рахунки.
Може Ви кешбек там качали у промислових масштабах на тих картках? Тоді повірю, що могли їх закрити за зловживання без інших наслідків, але цим займається не фінмон.
Вариант #1 я пополняю налом дебетную карту Пумб на 5000. Перевожу на депозит свободный. Далее снимаю на дебетную. Потом перевожу на Приват. Оттуда снова безналом без комиссии на дебетную. Если такое шапито провернуть 100 раз, то блок со стороны Банка?
Вариант #2 получил выплаты по 3 Инн в ПРиваті налом. Квитанции, с указанием что средства получены от Фонда нет,есть только на перевод в приватмани. какая реакция от Пумб,в случае внесении средств
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