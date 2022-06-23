RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:49

Получайте 10% или 20% кешбэка за частично погашенный кредит

С первого дня войны ПУМБ делает все возможное для поддержки наших клиентов и финансового фронта Государства. Предлагаем Вам присоединиться к этому фронту, приняв участие в Акции «Частично кредит погашай – кешбэк зарабатывай» (далее – Акция).
Оплатив кредит частично, Вы поддерживаете экономику и боеспособность нашей страны, а также получите вознаграждение – 10% или 20% кешбэка* от суммы оплаченного платежа по Вашему кредиту.

Максимальная сумма для получения вознаграждения – неограниченная.

Предложение действует:

с 23.06.2022 по 15.07.2022;
только для клиентов ПУМБ, получивших пуш-сообщения в мобильном приложении ПУМБ Online, сообщения в Viber, SMS или других каналах связи (далее – Сообщение*).
Условия участия в Акции и получения вознаграждения:

1. До 15.07.2022 частично погасите остаток задолженности по кредиту после получения Сообщения с указанной суммой и предложением принять участие в Акции.
Необходимую сумму можно оплатить:

- в мобильном приложении ПУМБ Online картой ПУМБ, другого украинского или зарубежного банка;
- на сайте или PayHub картой ПУМБ, другого украинского или зарубежного банка;
- в платежных терминалах ПУМБ, IBox, EasyPay и Приватбанк;
- в отделениях ПУМБ и в других банках.

Обратите внимание! При оплате через платежные терминалы или в отделениях банков, платеж по кредиту может быть зачислен в течение 3 (трех) рабочих дней.

2. После внесения платежа указанного в п.1, ожидайте сообщение о подтверждении выполнения условий Акции. Начисление вознаграждения состоится до 22.07.2022 на счет кешбэка в мобильном приложении ПУМБ Online (вкладка «Больше», раздел «Кешбэк»), ожидайте дополнительное сообщение.

Кешбэк начисленный за погашение кредита не влияет на накопление кешбэка по выбранным категориям месяца, если Вы являетесь участником Акции «Теперь Ваш мобильный кешбэк ПУМБ». То есть, если Вы уже накопили вознаграждение по категориям кешбэка (максимальный размер 500 грн в мес.), кешбэк за погашение кредита будет начислен дополнительно в полном объеме.

Например, если сумма накопленного Вами кешбэка в категориях равна 450 грн, а сумма вознаграждения за выплаченный кредит составляет 1000 грн, то на виртуальном счете после ее начисления у Вас будет 1450 грн.

Минимальная сумма для вывода кешбэка – 100 грн. Удерживается налог в размере 19,5%.

Больше о кешбэке узнайте по ссылке: https://www.pumb.ua/ru/cashback

3. Кешбэк можно вывести только на активную гривневую карту ПУМБ. В случае ее отсутствия, Вы можете открыть «всеКАРТА» в мобильном приложении ПУМБ Online или в отделении ПУМБ. Детали об открытии «всеКАРТА» и все преимущества ее использования по ссылке: https://retail.pumb.ua/ru/card_bank/vsekarta

*Перечень клиентов, кому присылают индивидуальное Сообщение с предложением принять участие в Акции, а также процент кешбэка, который будет начислен после выполнения условий, выбраны путем случайного отбора. Выборка участников определялась с использованием модели автоматического алгоритма на основе многих факторов, в том числе истории пользования клиентом продуктами банка.

Официальные правила Акции: https://about.pumb.ua/content/cmsfile/u ... %D0%B9.pdf
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2601
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 07:56

Re: ПУМБ

  sens написав:Вариант #1 я пополняю налом дебетную карту Пумб на 5000. Перевожу на депозит свободный. Далее снимаю на дебетную. Потом перевожу на Приват. Оттуда снова безналом без комиссии на дебетную. Если такое шапито провернуть 100 раз, то блок со стороны Банка?

да, по красной тропе идет обратная связь и даже в П24 показивает, что рекомендуемая сумма к пополнению 0,00. ДОРОГО Пумбу оплачивать "перекачку Урала", того такие репрессии.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5091
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:02

  Goodman написав:
  sens написав:Вариант #1 я пополняю налом дебетную карту Пумб на 5000. Перевожу на депозит свободный. Далее снимаю на дебетную. Потом перевожу на Приват. Оттуда снова безналом без комиссии на дебетную. Если такое шапито провернуть 100 раз, то блок со стороны Банка?

да, по красной тропе идет обратная связь и даже в П24 показивает, что рекомендуемая сумма к пополнению 0,00. ДОРОГО Пумбу оплачивать "перекачку Урала", того такие репрессии.

Вариант #3 открываю на 1 месяц депозит на 200000 грн. С марта на зелёном фоне уже 600000плюскапитализация
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12891
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:01

а где можно посмотреть курс по картам ?

то есть у меня есть гривнёвая карта, я в инете хочу расплатиться этой картой за покупку в баксах. Приват конвертнёт сейчас по курсу 32.78, а пумб ?
baraka
 
Повідомлень: 5210
З нами з: 09.10.12
Подякував: 783 раз.
Подякували: 785 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 149150151152
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1514)
24.06.2022 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.