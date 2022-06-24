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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:35
Amethyst написав:
Я через ИБ перевыпустил карту. Без лишних вопросов. За 5 дн дошла до отд-я.
у меня ИБ не открывает - говорит вали в додаток, а в додатке только виртуалки дают сделать - порочный круг пумба одним словом
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:57
Bosstone написав: PUMB написав:
Push повідомлення є можливість відключити в налаштуваннях телефону.
При отключении пушей произойдет автоматическое подключение смс уведомлений или нужно специально обращаться в банк?
У налаштуваннях телефону можна відключити лише сам показ сповіщень, а не послугу, тому банка нічого про це знати не буде, отже і ніяких додаткових переключень на інші канали це викликати не може.
Порада представника традиційно стосується форми проблеми, а не її суті.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:59
Starter написав: Amethyst написав:
Я через ИБ перевыпустил карту. Без лишних вопросов. За 5 дн дошла до отд-я.
у меня ИБ не открывает - говорит вали в додаток, а в додатке только виртуалки дают сделать - порочный круг пумба одним словом
а разве пластик к той виртуалке затем в отделении не дадут?
или они и хотели страховку за факт выдачи именно пластика
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:02
klug написав: Bosstone написав: PUMB написав:
Push повідомлення є можливість відключити в налаштуваннях телефону.
При отключении пушей произойдет автоматическое подключение смс уведомлений или нужно специально обращаться в банк?
У налаштуваннях телефону можна відключити лише сам показ сповіщень, а не послугу, тому банка нічого про це знати не буде, отже і ніяких додаткових переключень на інші канали це викликати не може.
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не "відключити" ,а кнопку типу "роботу додатку припинити примусово " чи "зупинити"
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:36
flysoulfly написав:
не "відключити" ,а кнопку типу "роботу додатку припинити примусово " чи "зупинити"
Ні, представник цю пораду дає вже вдруге. Попередній раз було більш детально:
PUMB написав:vadlme
Вітаємо! У новій версії додатку push-повідомлення підключені автоматично за стандартом. Відключити їх можна у налаштуванні телефону, вибравши додаток ПУМБ Online і вкладку "Сповіщення".
Якщо ж розглянути Вашу пораду про примусову зупинку, то з точки зору push це нічим принципово не відрізняється від відключення Інтернету - розривається зв'язок між застосунком та сервером. Я вже писав
, що це призводить лише до того, що не приходить ні СМС, ні push після відновлення зв'язку.
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