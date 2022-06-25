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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:35

Re: ПУМБ

  Amethyst написав:Я через ИБ перевыпустил карту. Без лишних вопросов. За 5 дн дошла до отд-я.

у меня ИБ не открывает - говорит вали в додаток, а в додатке только виртуалки дают сделать - порочный круг пумба одним словом
Starter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:57

  Bosstone написав:
  PUMB написав:Push повідомлення є можливість відключити в налаштуваннях телефону.

При отключении пушей произойдет автоматическое подключение смс уведомлений или нужно специально обращаться в банк?

У налаштуваннях телефону можна відключити лише сам показ сповіщень, а не послугу, тому банка нічого про це знати не буде, отже і ніяких додаткових переключень на інші канали це викликати не може.

Порада представника традиційно стосується форми проблеми, а не її суті.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:59

  Starter написав:
  Amethyst написав:Я через ИБ перевыпустил карту. Без лишних вопросов. За 5 дн дошла до отд-я.

у меня ИБ не открывает - говорит вали в додаток, а в додатке только виртуалки дают сделать - порочный круг пумба одним словом
а разве пластик к той виртуалке затем в отделении не дадут?
или они и хотели страховку за факт выдачи именно пластика :D
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:02

  klug написав:
  Bosstone написав:
  PUMB написав:Push повідомлення є можливість відключити в налаштуваннях телефону.

При отключении пушей произойдет автоматическое подключение смс уведомлений или нужно специально обращаться в банк?

У налаштуваннях телефону можна відключити лише сам показ сповіщень, а не послугу, тому банка нічого про це знати не буде, отже і ніяких додаткових переключень на інші канали це викликати не може.
.
не "відключити" ,а кнопку типу "роботу додатку припинити примусово " чи "зупинити"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:36

  flysoulfly написав: не "відключити" ,а кнопку типу "роботу додатку припинити примусово " чи "зупинити"

Ні, представник цю пораду дає вже вдруге. Попередній раз було більш детально:
  PUMB написав:vadlme Вітаємо! У новій версії додатку push-повідомлення підключені автоматично за стандартом. Відключити їх можна у налаштуванні телефону, вибравши додаток ПУМБ Online і вкладку "Сповіщення".

Якщо ж розглянути Вашу пораду про примусову зупинку, то з точки зору push це нічим принципово не відрізняється від відключення Інтернету - розривається зв'язок між застосунком та сервером. Я вже писав, що це призводить лише до того, що не приходить ні СМС, ні push після відновлення зв'язку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 00:28

  PUMB написав:
  -VICTOR- написав:flysoulfly это не сююр...это чистой воды вредительство - зашел в приложение и никто тебя не спрашивает - включают тебе услугу , которую клиент не заказывал и не давал на это согласие...так мало того . при наличии кнопки вкл\выкл пуши - еще и заблокировано отключение пушей....это как ???? Возникает законный вопрос , если клиент услугу не подключал и не давал согласия на нее , в результате действий банковских служб лишился контроля за своевременным сообщением по разходным операциям - КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗА НЕСАКНЦИОНИРОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КРЕДИТНОМУ СЧЕТУ ???
р/с..уже удалил...наблюдаю

Вітаємо!
Рекомендуємо Вам користуватися мобільним додатком у ньому є можливість відстежувати операції онлайн. Push повідомлення є можливість відключити в налаштуваннях телефону.

Те що ви написали НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ , мною видалено застосунок - смс по розхідних операціях НЕ ОТРИМУЮ , тому вимагаю відновити мені надходження СМС , ваш застосунок мене не цікавить , а те що я зараз без контролю над кредитним рахунком - то винятково ваша відповідальність .
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 00:34

  klug написав:
  Bosstone написав:
  PUMB написав:Push повідомлення є можливість відключити в налаштуваннях телефону.

При отключении пушей произойдет автоматическое подключение смс уведомлений или нужно специально обращаться в банк?

У налаштуваннях телефону можна відключити лише сам показ сповіщень, а не послугу, тому банка нічого про це знати не буде, отже і ніяких додаткових переключень на інші канали це викликати не може.

Порада представника традиційно стосується форми проблеми, а не її суті.

саме так ! колего...а представник якусь маючню тут рекомендує , замість вжити негайно заходів. В адекватних застосунках , нормальних банків - при недоставці пуш , автоматично надсилається СМС і крім того - клієнт визначає канал надходження , а не так як тут реалізували через опу , мало того що самі примусово увімкнули , так заблокували вимкнення ..так і хочеться сказати в голос оту крилату фразу лаврова...(
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 00:38

flysoulfly ..це нічого не дасть...я попередню добу видалив застосунок - якби це працювало , то видалення застосунку мало би на 100% спрацювати ...але ж ні цього не сталося , настала нова доба- жодних змін , смс по розхідних операціях немає
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