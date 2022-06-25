Де саме? Я не знайшов..
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 чер, 2022 08:18
Додано: Суб 25 чер, 2022 10:44
Re: ПУМБ
vadlme,
Viber должен быть на финансовом номере. В главном меню будет пункт "СМС-сповіщення".
Додано: Суб 25 чер, 2022 12:37
"Вітаємо! Для отримання сповіщень про рух коштів за Вашими рахунками у Viber натисніть "Підписка".
Якщо бажаєте спробувати інші послуги, натисніть "Головне меню".
Виникли інші питання щодо функціоналу? Будь ласка, зверніться за номером 044 290 7 290."
То нахрєна вони мені у вайбері? Або текст написано молдаванином, або "підписка" немає жодного відношення до смс
|