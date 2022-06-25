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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 08:18

  Howl написав:-VICTOR-, раньше PUSH я отключал перейдя на уведомления в Viber (в их чат-боте) и сейчас там есть данная опция. Стоит випробувати ею воспользоваться ;)

Де саме? Я не знайшов..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:44

Re: ПУМБ

vadlme, https://retail.pumb.ua/ru/service/viber
Viber должен быть на финансовом номере. В главном меню будет пункт "СМС-сповіщення".
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:37

  Howl написав:vadlme, https://retail.pumb.ua/ru/service/viber
Viber должен быть на финансовом номере. В главном меню будет пункт "СМС-сповіщення".

"Вітаємо! Для отримання сповіщень про рух коштів за Вашими рахунками у Viber натисніть "Підписка".
Якщо бажаєте спробувати інші послуги, натисніть "Головне меню".
Виникли інші питання щодо функціоналу? Будь ласка, зверніться за номером 044 290 7 290."
То нахрєна вони мені у вайбері? Або текст написано молдаванином, або "підписка" немає жодного відношення до смс :)
vadlme
 
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