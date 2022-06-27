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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 153154155156

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 08:18

  Howl написав:-VICTOR-, раньше PUSH я отключал перейдя на уведомления в Viber (в их чат-боте) и сейчас там есть данная опция. Стоит випробувати ею воспользоваться ;)

Де саме? Я не знайшов..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:44

Re: ПУМБ

vadlme, https://retail.pumb.ua/ru/service/viber
Viber должен быть на финансовом номере. В главном меню будет пункт "СМС-сповіщення".
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:37

  Howl написав:vadlme, https://retail.pumb.ua/ru/service/viber
Viber должен быть на финансовом номере. В главном меню будет пункт "СМС-сповіщення".

"Вітаємо! Для отримання сповіщень про рух коштів за Вашими рахунками у Viber натисніть "Підписка".
Якщо бажаєте спробувати інші послуги, натисніть "Головне меню".
Виникли інші питання щодо функціоналу? Будь ласка, зверніться за номером 044 290 7 290."
То нахрєна вони мені у вайбері? Або текст написано молдаванином, або "підписка" немає жодного відношення до смс :)
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:25

  WallNutPen написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  WallNutPen написав:Игорь Алексеевич извините но СБУ никакого отношения к блокировкам не имеет и туда ничего нести не надо. В случае блокировки вы общаетесь только с банком (его службой финансового мониторинга). СБУ то уже уровень если финмон обнаружит, что вы торговлей людьми, оружия или наркотиков занимались...


зайдите на сайт минфина и почитайте в отзывах и в вопросах к банку - ответы представителя банка.
Там и СБУ и НБУ и т.д.
Там людей с жалобами глюка счетов под 400тыс становится с каждым днём больше :roll:

Спасибо за предложение мне и здешних отзывов достаточно. Просто будучи немного знакомым с работой банков и финмона с трудом представляю, что такое должно быть в доках физ лица, чтобы об этом банк сообщал в СБУ. Вам наверное не совсем понятно чем занимается "кантора" - но не физиками ганяющими в пумбе между свободным и картсчетом 400 тыс. за 3 месяца точно. А горячке легко может на форумах малограмотным клиентам втирать любой бред. И об СБУ, и даже об ООН. Ответсвенности за это ведь никакой. Просто написать что передали материалы в СБУ звучит и красиво и страшно для клиента, но это полный бред по своей сути и его никак не перепроверишь.
Повторюсь еще раз - банк просто тупо делает все чтобы какое-то время бесплатно попользоваться клиентскими деньгами. И все. Способ выбран довольно скользкий, но схватить банк на горячем технически трудно. Ни СБУ, ни даже НБУ вникать в эту мелкотню не станет. А банк наварит немного денежек.
Поэтому как тут уже правильно писалось - раз банк ведет такую не прозрачную политику - просто голосуем ногами - уводим отсюда все деньги и пусть "мониторят" то что осталось.
Но бред из больных голов пумбовской гарячки про СБУ на форум имхо нести не стоит. Не занимается СБУ подобными вещами, особенно сейчас

Вот с последней фразой не соглашусь, думаю, таки стоит на форуме озвучивать их бред, чтобы все были в курсе и максимально придать огласке.
НБУ, действительно, отморозился и предложил решать в суде... хотя банк ссылается на их постанову...
Никаких доков банк никуда не передает - это пугалка чтобы отвадить клиента и затянуть процесс, тем более банк отменил все легальные доходы кроме справок из налоговой и/или ПФУ, т.е. все остальное тупо выкидывают в мусор.
И таки да банк это делает намеренно, чтобы по 2-3 месяца использовать замороженные средства, более того блокируют и кредитку и делает все,чтобы вы выпали из грейса и начислить вам проценты на остаток... заявки на сторно - месяц делал вид что ничего не было, потом сказали, так мы же разблокировали вам карты - пользуйтесь и на 3 или 4 письмо о том, что неправомерно насичлили проценты, т.к. сами заблокировали возможность пополнения кредитки, сообщили, что создали заявку, но уже месяц успешно ее игнорят...
ol_zy
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ПУМБ (1554)
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