Де саме? Я не знайшов..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 чер, 2022 08:18
Додано: Суб 25 чер, 2022 10:44
Re: ПУМБ
vadlme,
Viber должен быть на финансовом номере. В главном меню будет пункт "СМС-сповіщення".
Додано: Суб 25 чер, 2022 12:37
"Вітаємо! Для отримання сповіщень про рух коштів за Вашими рахунками у Viber натисніть "Підписка".
Якщо бажаєте спробувати інші послуги, натисніть "Головне меню".
Виникли інші питання щодо функціоналу? Будь ласка, зверніться за номером 044 290 7 290."
То нахрєна вони мені у вайбері? Або текст написано молдаванином, або "підписка" немає жодного відношення до смс
Додано: Пон 27 чер, 2022 10:25
Вот с последней фразой не соглашусь, думаю, таки стоит на форуме озвучивать их бред, чтобы все были в курсе и максимально придать огласке.
НБУ, действительно, отморозился и предложил решать в суде... хотя банк ссылается на их постанову...
Никаких доков банк никуда не передает - это пугалка чтобы отвадить клиента и затянуть процесс, тем более банк отменил все легальные доходы кроме справок из налоговой и/или ПФУ, т.е. все остальное тупо выкидывают в мусор.
И таки да банк это делает намеренно, чтобы по 2-3 месяца использовать замороженные средства, более того блокируют и кредитку и делает все,чтобы вы выпали из грейса и начислить вам проценты на остаток... заявки на сторно - месяц делал вид что ничего не было, потом сказали, так мы же разблокировали вам карты - пользуйтесь и на 3 или 4 письмо о том, что неправомерно насичлили проценты, т.к. сами заблокировали возможность пополнения кредитки, сообщили, что создали заявку, но уже месяц успешно ее игнорят...
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