Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 153154155156 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 24 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 13% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 7 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 3 Всього голосів : 24 Додано: Суб 25 чер, 2022 08:18 Howl написав: -VICTOR-, раньше PUSH я отключал перейдя на уведомления в Viber (в их чат-боте) и сейчас там есть данная опция. Стоит випробувати ею воспользоваться -VICTOR-, раньше PUSH я отключал перейдя на уведомления в Viber (в их чат-боте) и сейчас там есть данная опция. Стоит випробувати ею воспользоваться

Де саме? Я не знайшов.. Де саме? Я не знайшов.. vadlme Повідомлень: 28 З нами з: 20.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 чер, 2022 10:44 Re: ПУМБ https://retail.pumb.ua/ru/service/viber

Viber должен быть на финансовом номере. В главном меню будет пункт "СМС-сповіщення". vadlme,Viber должен быть на финансовом номере. В главном меню будет пункт "СМС-сповіщення". Howl

Повідомлень: 4492 З нами з: 08.03.18 Подякував: 485 раз. Подякували: 835 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 чер, 2022 12:37 Howl написав: vadlme, https://retail.pumb.ua/ru/service/viber

Viber должен быть на финансовом номере. В главном меню будет пункт "СМС-сповіщення". vadlme,Viber должен быть на финансовом номере. В главном меню будет пункт "СМС-сповіщення".

"Вітаємо! Для отримання сповіщень про рух коштів за Вашими рахунками у Viber натисніть "Підписка".

Якщо бажаєте спробувати інші послуги, натисніть "Головне меню".

Виникли інші питання щодо функціоналу? Будь ласка, зверніться за номером 044 290 7 290."

То нахрєна вони мені у вайбері? Або текст написано молдаванином, або "підписка" немає жодного відношення до смс "Вітаємо! Для отримання сповіщень про рух коштів за Вашими рахунками у Viber натисніть "Підписка".Якщо бажаєте спробувати інші послуги, натисніть "Головне меню".Виникли інші питання щодо функціоналу? Будь ласка, зверніться за номером 044 290 7 290."То нахрєна вони мені у вайбері? Або текст написано молдаванином, або "підписка" немає жодного відношення до смс vadlme Повідомлень: 28 З нами з: 20.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 чер, 2022 10:25 WallNutPen написав: Игорь Алексеевич написав: WallNutPen написав: Игорь Алексеевич извините но СБУ никакого отношения к блокировкам не имеет и туда ничего нести не надо. В случае блокировки вы общаетесь только с банком (его службой финансового мониторинга). СБУ то уже уровень если финмон обнаружит, что вы торговлей людьми, оружия или наркотиков занимались... извините но СБУ никакого отношения к блокировкам не имеет и туда ничего нести не надо. В случае блокировки вы общаетесь только с банком (его службой финансового мониторинга). СБУ то уже уровень если финмон обнаружит, что вы торговлей людьми, оружия или наркотиков занимались...



зайдите на сайт минфина и почитайте в отзывах и в вопросах к банку - ответы представителя банка.

Там и СБУ и НБУ и т.д.

Там людей с жалобами глюка счетов под 400тыс становится с каждым днём больше зайдите на сайт минфина и почитайте в отзывах и в вопросах к банку - ответы представителя банка.Там и СБУ и НБУ и т.д.Там людей с жалобами глюка счетов под 400тыс становится с каждым днём больше

Спасибо за предложение мне и здешних отзывов достаточно. Просто будучи немного знакомым с работой банков и финмона с трудом представляю, что такое должно быть в доках физ лица, чтобы об этом банк сообщал в СБУ. Вам наверное не совсем понятно чем занимается "кантора" - но не физиками ганяющими в пумбе между свободным и картсчетом 400 тыс. за 3 месяца точно. А горячке легко может на форумах малограмотным клиентам втирать любой бред. И об СБУ, и даже об ООН. Ответсвенности за это ведь никакой. Просто написать что передали материалы в СБУ звучит и красиво и страшно для клиента, но это полный бред по своей сути и его никак не перепроверишь.

Повторюсь еще раз - банк просто тупо делает все чтобы какое-то время бесплатно попользоваться клиентскими деньгами. И все. Способ выбран довольно скользкий, но схватить банк на горячем технически трудно. Ни СБУ, ни даже НБУ вникать в эту мелкотню не станет. А банк наварит немного денежек.

Поэтому как тут уже правильно писалось - раз банк ведет такую не прозрачную политику - просто голосуем ногами - уводим отсюда все деньги и пусть "мониторят" то что осталось.

Но бред из больных голов пумбовской гарячки про СБУ на форум имхо нести не стоит. Не занимается СБУ подобными вещами, особенно сейчас Спасибо за предложение мне и здешних отзывов достаточно. Просто будучи немного знакомым с работой банков и финмона с трудом представляю, что такое должно быть в доках физ лица, чтобы об этом банк сообщал в СБУ. Вам наверное не совсем понятно чем занимается "кантора" - но не физиками ганяющими в пумбе между свободным и картсчетом 400 тыс. за 3 месяца точно. А горячке легко может на форумах малограмотным клиентам втирать любой бред. И об СБУ, и даже об ООН. Ответсвенности за это ведь никакой. Просто написать что передали материалы в СБУ звучит и красиво и страшно для клиента, но это полный бред по своей сути и его никак не перепроверишь.Повторюсь еще раз - банк просто тупо делает все чтобы какое-то время бесплатно попользоваться клиентскими деньгами. И все. Способ выбран довольно скользкий, но схватить банк на горячем технически трудно. Ни СБУ, ни даже НБУ вникать в эту мелкотню не станет. А банк наварит немного денежек.Поэтому как тут уже правильно писалось - раз банк ведет такую не прозрачную политику - просто голосуем ногами - уводим отсюда все деньги и пусть "мониторят" то что осталось.Но бред из больных голов пумбовской гарячки про СБУ на форум имхо нести не стоит. Не занимается СБУ подобными вещами, особенно сейчас

Вот с последней фразой не соглашусь, думаю, таки стоит на форуме озвучивать их бред, чтобы все были в курсе и максимально придать огласке.

НБУ, действительно, отморозился и предложил решать в суде... хотя банк ссылается на их постанову...

Никаких доков банк никуда не передает - это пугалка чтобы отвадить клиента и затянуть процесс, тем более банк отменил все легальные доходы кроме справок из налоговой и/или ПФУ, т.е. все остальное тупо выкидывают в мусор.

И таки да банк это делает намеренно, чтобы по 2-3 месяца использовать замороженные средства, более того блокируют и кредитку и делает все,чтобы вы выпали из грейса и начислить вам проценты на остаток... заявки на сторно - месяц делал вид что ничего не было, потом сказали, так мы же разблокировали вам карты - пользуйтесь и на 3 или 4 письмо о том, что неправомерно насичлили проценты, т.к. сами заблокировали возможность пополнения кредитки, сообщили, что создали заявку, но уже месяц успешно ее игнорят... Вот с последней фразой не соглашусь, думаю, таки стоит на форуме озвучивать их бред, чтобы все были в курсе и максимально придать огласке.НБУ, действительно, отморозился и предложил решать в суде... хотя банк ссылается на их постанову...Никаких доков банк никуда не передает - это пугалка чтобы отвадить клиента и затянуть процесс, тем более банк отменил все легальные доходы кроме справок из налоговой и/или ПФУ, т.е. все остальное тупо выкидывают в мусор.И таки да банк это делает намеренно, чтобы по 2-3 месяца использовать замороженные средства, более того блокируют и кредитку и делает все,чтобы вы выпали из грейса и начислить вам проценты на остаток... заявки на сторно - месяц делал вид что ничего не было, потом сказали, так мы же разблокировали вам карты - пользуйтесь и на 3 или 4 письмо о том, что неправомерно насичлили проценты, т.к. сами заблокировали возможность пополнения кредитки, сообщили, что создали заявку, но уже месяц успешно ее игнорят... ol_zy

Повідомлень: 7374 З нами з: 20.01.15 Подякував: 445 раз. Подякували: 776 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 153154155156 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Oktawa root і 4 гостейМодератори: Ірина_, ShtormK, Модератор