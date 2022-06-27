Де саме? Я не знайшов..
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 чер, 2022 08:18
Додано: Суб 25 чер, 2022 10:44
Re: ПУМБ
vadlme,
Viber должен быть на финансовом номере. В главном меню будет пункт "СМС-сповіщення".
Додано: Суб 25 чер, 2022 12:37
"Вітаємо! Для отримання сповіщень про рух коштів за Вашими рахунками у Viber натисніть "Підписка".
Якщо бажаєте спробувати інші послуги, натисніть "Головне меню".
Виникли інші питання щодо функціоналу? Будь ласка, зверніться за номером 044 290 7 290."
То нахрєна вони мені у вайбері? Або текст написано молдаванином, або "підписка" немає жодного відношення до смс
Додано: Пон 27 чер, 2022 10:25
Вот с последней фразой не соглашусь, думаю, таки стоит на форуме озвучивать их бред, чтобы все были в курсе и максимально придать огласке.
НБУ, действительно, отморозился и предложил решать в суде... хотя банк ссылается на их постанову...
Никаких доков банк никуда не передает - это пугалка чтобы отвадить клиента и затянуть процесс, тем более банк отменил все легальные доходы кроме справок из налоговой и/или ПФУ, т.е. все остальное тупо выкидывают в мусор.
И таки да банк это делает намеренно, чтобы по 2-3 месяца использовать замороженные средства, более того блокируют и кредитку и делает все,чтобы вы выпали из грейса и начислить вам проценты на остаток... заявки на сторно - месяц делал вид что ничего не было, потом сказали, так мы же разблокировали вам карты - пользуйтесь и на 3 или 4 письмо о том, что неправомерно насичлили проценты, т.к. сами заблокировали возможность пополнения кредитки, сообщили, что создали заявку, но уже месяц успешно ее игнорят...
Додано: Пон 27 чер, 2022 10:41
Так есть такой список:
Додано: Пон 27 чер, 2022 10:48
ol_zy Вітаємо! Накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн. діє на основі Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 17.03.2022. У разі перевищення суми 400 тис.грн або еквівалент в іноземній валюті, за готівковими поповненнями, відбувається обмеження видаткових операцій за Вашими рахунками. Кредитні картки не блокуються. Банк не блокує рахунки клієнтів навмисне у своїх цілях, а лише при перевищенні ліміту, якщо клієнт не надає документи, що підтверджують джерела походження коштів, з подальшим повідомленням Служби Безпеки України. Знімається блокування з рахунків клієнта не пізніше наступного робочого дня з дня надходження інформації від Служби Безпеки України про те, що підозра Банку не підтвердилася.
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:07
Re: ПУМБ
таке повідомлення потрібно тільки якщо банка ПІДОЗРЮЄ, що любий клієнт -- є терорист, тобто є в списку від СБУ. Все інше ваші інсінуації!
Якщо клієнт НЕ надає потрібні, з вашої точки зору док-и, по фінансовим (не підпадаючим під тероризм!) операціям, то ви повинні розірвати стосунки і повернути гроші протягом 3х банківських днів, і при цьому можете повідомити СБУ і НБУ.
Для чого ПУМБ притримуєте гроші?
З таким Пумбівським трактуванням Фінмоніторингу вам ніХто гроші не понесе.
Це більше схоже на саботаж банківського обслуговування у тяжкий час для Неньки!
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:17
Вітаю!
Вас же просили — конкретний пункт конкретного нормативного акту, де йдеться про накопичувальний ліміт.
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:39
Re: ПУМБ
а почему безготівковий спосіб пополнения считается безопаснее готівкогового способа? Безкотівково можно внести 4 000 000 грн и ничего не будет, а внесешь готівково 400 001 грн - цыдула в СБУ ? Террористы безготівково на промежуточных этапах не финансируются ?
п.с. это что получается, если я допустим пользуюсь сепами, п2п и ни копейки нала в руках не держу, то в принципе лимит 400 тыс грн меня вообще не должен волновать? (Вообще. В любом банке. В плане возможной необходимости доказывания источников и прочих вопросов от финмона) Я уже запутался.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 27 чер, 2022 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:48
Какой вы быстрый на выводы. Вы не волнуйтесь - Пумба блочит и безнал. Перечитайте всю ветку за последний месяц. Более того офпред банка обещал дать ответы на мои вопросы заданные ещё на прошлой недели, которые бы прояснили политику банка в вопросах безнала. И там же просилось дать конкретные ссылки на пункты нормативных и законодательных актов где бы четко подтверждалась правота банка, применяющего накопление нарастающим итогом. Но пока офпред комментирует боле поздние сообщения форумчан "взагаля" без конкретики. Но надеюсь что свое обещание он таки сдержит и развернутые ответы на мои вопрос даст. Правда офпред?
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