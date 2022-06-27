WallNutPen написав:

Игорь Алексеевич написав: WallNutPen написав: Игорь Алексеевич извините но СБУ никакого отношения к блокировкам не имеет и туда ничего нести не надо. В случае блокировки вы общаетесь только с банком (его службой финансового мониторинга). СБУ то уже уровень если финмон обнаружит, что вы торговлей людьми, оружия или наркотиков занимались... извините но СБУ никакого отношения к блокировкам не имеет и туда ничего нести не надо. В случае блокировки вы общаетесь только с банком (его службой финансового мониторинга). СБУ то уже уровень если финмон обнаружит, что вы торговлей людьми, оружия или наркотиков занимались...



зайдите на сайт минфина и почитайте в отзывах и в вопросах к банку - ответы представителя банка.

Там и СБУ и НБУ и т.д.

Там людей с жалобами глюка счетов под 400тыс становится с каждым днём больше зайдите на сайт минфина и почитайте в отзывах и в вопросах к банку - ответы представителя банка.Там и СБУ и НБУ и т.д.Там людей с жалобами глюка счетов под 400тыс становится с каждым днём больше

Спасибо за предложение мне и здешних отзывов достаточно. Просто будучи немного знакомым с работой банков и финмона с трудом представляю, что такое должно быть в доках физ лица, чтобы об этом банк сообщал в СБУ. Вам наверное не совсем понятно чем занимается "кантора" - но не физиками ганяющими в пумбе между свободным и картсчетом 400 тыс. за 3 месяца точно. А горячке легко может на форумах малограмотным клиентам втирать любой бред. И об СБУ, и даже об ООН. Ответсвенности за это ведь никакой. Просто написать что передали материалы в СБУ звучит и красиво и страшно для клиента, но это полный бред по своей сути и его никак не перепроверишь.Повторюсь еще раз - банк просто тупо делает все чтобы какое-то время бесплатно попользоваться клиентскими деньгами. И все. Способ выбран довольно скользкий, но схватить банк на горячем технически трудно. Ни СБУ, ни даже НБУ вникать в эту мелкотню не станет. А банк наварит немного денежек.Поэтому как тут уже правильно писалось - раз банк ведет такую не прозрачную политику - просто голосуем ногами - уводим отсюда все деньги и пусть "мониторят" то что осталось.Но бред из больных голов пумбовской гарячки про СБУ на форум имхо нести не стоит. Не занимается СБУ подобными вещами, особенно сейчас