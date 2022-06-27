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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 154155156157>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 08:18

  Howl написав:-VICTOR-, раньше PUSH я отключал перейдя на уведомления в Viber (в их чат-боте) и сейчас там есть данная опция. Стоит випробувати ею воспользоваться ;)

Де саме? Я не знайшов..
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 10:44

Re: ПУМБ

vadlme, https://retail.pumb.ua/ru/service/viber
Viber должен быть на финансовом номере. В главном меню будет пункт "СМС-сповіщення".
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:37

  Howl написав:vadlme, https://retail.pumb.ua/ru/service/viber
Viber должен быть на финансовом номере. В главном меню будет пункт "СМС-сповіщення".

"Вітаємо! Для отримання сповіщень про рух коштів за Вашими рахунками у Viber натисніть "Підписка".
Якщо бажаєте спробувати інші послуги, натисніть "Головне меню".
Виникли інші питання щодо функціоналу? Будь ласка, зверніться за номером 044 290 7 290."
То нахрєна вони мені у вайбері? Або текст написано молдаванином, або "підписка" немає жодного відношення до смс :)
vadlme
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:25

  WallNutPen написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  WallNutPen написав:Игорь Алексеевич извините но СБУ никакого отношения к блокировкам не имеет и туда ничего нести не надо. В случае блокировки вы общаетесь только с банком (его службой финансового мониторинга). СБУ то уже уровень если финмон обнаружит, что вы торговлей людьми, оружия или наркотиков занимались...


зайдите на сайт минфина и почитайте в отзывах и в вопросах к банку - ответы представителя банка.
Там и СБУ и НБУ и т.д.
Там людей с жалобами глюка счетов под 400тыс становится с каждым днём больше :roll:

Спасибо за предложение мне и здешних отзывов достаточно. Просто будучи немного знакомым с работой банков и финмона с трудом представляю, что такое должно быть в доках физ лица, чтобы об этом банк сообщал в СБУ. Вам наверное не совсем понятно чем занимается "кантора" - но не физиками ганяющими в пумбе между свободным и картсчетом 400 тыс. за 3 месяца точно. А горячке легко может на форумах малограмотным клиентам втирать любой бред. И об СБУ, и даже об ООН. Ответсвенности за это ведь никакой. Просто написать что передали материалы в СБУ звучит и красиво и страшно для клиента, но это полный бред по своей сути и его никак не перепроверишь.
Повторюсь еще раз - банк просто тупо делает все чтобы какое-то время бесплатно попользоваться клиентскими деньгами. И все. Способ выбран довольно скользкий, но схватить банк на горячем технически трудно. Ни СБУ, ни даже НБУ вникать в эту мелкотню не станет. А банк наварит немного денежек.
Поэтому как тут уже правильно писалось - раз банк ведет такую не прозрачную политику - просто голосуем ногами - уводим отсюда все деньги и пусть "мониторят" то что осталось.
Но бред из больных голов пумбовской гарячки про СБУ на форум имхо нести не стоит. Не занимается СБУ подобными вещами, особенно сейчас

Вот с последней фразой не соглашусь, думаю, таки стоит на форуме озвучивать их бред, чтобы все были в курсе и максимально придать огласке.
НБУ, действительно, отморозился и предложил решать в суде... хотя банк ссылается на их постанову...
Никаких доков банк никуда не передает - это пугалка чтобы отвадить клиента и затянуть процесс, тем более банк отменил все легальные доходы кроме справок из налоговой и/или ПФУ, т.е. все остальное тупо выкидывают в мусор.
И таки да банк это делает намеренно, чтобы по 2-3 месяца использовать замороженные средства, более того блокируют и кредитку и делает все,чтобы вы выпали из грейса и начислить вам проценты на остаток... заявки на сторно - месяц делал вид что ничего не было, потом сказали, так мы же разблокировали вам карты - пользуйтесь и на 3 или 4 письмо о том, что неправомерно насичлили проценты, т.к. сами заблокировали возможность пополнения кредитки, сообщили, что создали заявку, но уже месяц успешно ее игнорят...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:41

  Amethyst написав:ShtormK
Наврядли вам ПУМБ захочет шото объяснять, бо финмон -- эт закрытая от всех епархия.
Но прошу стребовать с них ТОЧНЫЙ список легитимных док-ов (бумажные/лехтронные) для них по доходу клиента с обяснениями де их взять, какие там д.б. подписи/печати, срок их действия и как этот список коррелируется (и почему) с требованиями НБУ.
Ещё бы заполучить ТОЧНУЮ формулировку как ОНИ считают те 400К и почему (на основании каких требований НБУ).
см. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Так есть такой список:
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 10:48

ol_zy Вітаємо! Накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн. діє на основі Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 17.03.2022. У разі перевищення суми 400 тис.грн або еквівалент в іноземній валюті, за готівковими поповненнями, відбувається обмеження видаткових операцій за Вашими рахунками. Кредитні картки не блокуються. Банк не блокує рахунки клієнтів навмисне у своїх цілях, а лише при перевищенні ліміту, якщо клієнт не надає документи, що підтверджують джерела походження коштів, з подальшим повідомленням Служби Безпеки України. Знімається блокування з рахунків клієнта не пізніше наступного робочого дня з дня надходження інформації від Служби Безпеки України про те, що підозра Банку не підтвердилася.
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:07

Re: ПУМБ

  PUMB написав:з подальшим повідомленням Служби Безпеки України

таке повідомлення потрібно тільки якщо банка ПІДОЗРЮЄ, що любий клієнт -- є терорист, тобто є в списку від СБУ. Все інше ваші інсінуації! :evil:
Якщо клієнт НЕ надає потрібні, з вашої точки зору док-и, по фінансовим (не підпадаючим під тероризм!) операціям, то ви повинні розірвати стосунки і повернути гроші протягом 3х банківських днів, і при цьому можете повідомити СБУ і НБУ.
Для чого ПУМБ притримуєте гроші?
З таким Пумбівським трактуванням Фінмоніторингу вам ніХто гроші не понесе.
Це більше схоже на саботаж банківського обслуговування у тяжкий час для Неньки! :evil:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:17

  PUMB написав:ol_zy Вітаємо! Накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн. діє на основі Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 17.03.2022.


Вітаю!
Вас же просили — конкретний пункт конкретного нормативного акту, де йдеться про накопичувальний ліміт.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:39

Re: ПУМБ

а почему безготівковий спосіб пополнения считается безопаснее готівкогового способа? Безкотівково можно внести 4 000 000 грн и ничего не будет, а внесешь готівково 400 001 грн - цыдула в СБУ ? Террористы безготівково на промежуточных этапах не финансируются ?
:mrgreen:

п.с. это что получается, если я допустим пользуюсь сепами, п2п и ни копейки нала в руках не держу, то в принципе лимит 400 тыс грн меня вообще не должен волновать? (Вообще. В любом банке. В плане возможной необходимости доказывания источников и прочих вопросов от финмона) Я уже запутался.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 27 чер, 2022 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 11:48

  Alex2007 написав:а почему безготівковий спосіб пополнения считается безопаснее готівкогового способа? Безкотівково можно внести 4 000 000 грн и ничего не будет, а внесешь 400 001 грн - цыдула в СБУ ? Террористы безготівково на промежуточных этапах не финансируются ?
:mrgreen:

п.с. это что получается, если я допустим пользуюсь сепами, п2п и ни копейки нала в руках не держу, то в принципе лимит 400 тыс грн меня вообще не должен волновать? (Вообще. В любом банке. В плане возможной необходимости доказывания источников и прочих вопросов от финмона) Я уже запутался.

Какой вы быстрый на выводы. Вы не волнуйтесь - Пумба блочит и безнал. Перечитайте всю ветку за последний месяц. Более того офпред банка обещал дать ответы на мои вопросы заданные ещё на прошлой недели, которые бы прояснили политику банка в вопросах безнала. И там же просилось дать конкретные ссылки на пункты нормативных и законодательных актов где бы четко подтверждалась правота банка, применяющего накопление нарастающим итогом. Но пока офпред комментирует боле поздние сообщения форумчан "взагаля" без конкретики. Но надеюсь что свое обещание он таки сдержит и развернутые ответы на мои вопрос даст. Правда офпред?
WallNutPen
 
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