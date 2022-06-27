WallNutPen
так в том то и дело, что вопросов пока больше чем ответов.
у нас законы пишутся немножко по дебильному, а каждый их потом трактует-реализует по дебильному в квадрате
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:52
WallNutPen
так в том то и дело, что вопросов пока больше чем ответов.
у нас законы пишутся немножко по дебильному, а каждый их потом трактует-реализует по дебильному в квадрате
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:57
Amethyst Указане Вами правило діяло у мирний час. Нині ж, якщо клієнт не може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів, встановлюється ліміт на проведення видаткових операцій, з можливим блокуванням рахунку та подальшим повідомленням Служби Безпеки України.
Банк не "притримує" Ваші кошти, адже блокування знімається відразу після підтвердження джерела походження коштів.
Такі умови діють для забезпечення державної безпеки під час війни.
Додано: Пон 27 чер, 2022 12:05
Вам задали конкретный вопрос: будет ли блокирование счетов, если они пополняются исключительно безналичным образом, а именно:
- с помощью переводов по реквизитам (т.е. т.н. СЭП-платежей);
- переводами с карты на карту ПУМБ (т.е. P2P-платежи).
Просто ответьте: "будет блокироваться" или "не будет блокироваться".
И все!
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