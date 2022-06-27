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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:57
Amethyst Указане Вами правило діяло у мирний час. Нині ж, якщо клієнт не може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів, встановлюється ліміт на проведення видаткових операцій, з можливим блокуванням рахунку та подальшим повідомленням Служби Безпеки України.
Банк не "притримує" Ваші кошти, адже блокування знімається відразу після підтвердження джерела походження коштів.
Такі умови діють для забезпечення державної безпеки під час війни.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 12:05
PUMB написав:Amethyst
Указане Вами правило діяло у мирний час. Нині ж, якщо клієнт не може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів, встановлюється ліміт на проведення видаткових операцій, з можливим блокуванням рахунку та подальшим повідомленням Служби Безпеки України.
Банк не "притримує" Ваші кошти, адже блокування знімається відразу після підтвердження джерела походження коштів.
Такі умови діють для забезпечення державної безпеки під час війни.
Вам задали конкретный вопрос: будет ли блокирование счетов, если они пополняются исключительно безналичным образом, а именно:
- с помощью переводов по реквизитам (т.е. т.н. СЭП-платежей);
- переводами с карты на карту ПУМБ (т.е. P2P-платежи).
Просто ответьте: "будет блокироваться" или "не будет блокироваться".
И все!
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Додано: Пон 27 чер, 2022 12:32
"...А в ответ - тишина..."
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Додано: Пон 27 чер, 2022 13:10
PUMB написав:
Банк не "притримує" Ваші кошти, адже блокування знімається відразу після підтвердження джерела походження коштів.
А якщо я не вважаю за потребу пояснювати походження своїх коштів ніде і нікому крім Суду(при заведенні відповідної справи), то коли ви мені повернете мої гроші і чому?
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Додано: Пон 27 чер, 2022 13:21
PUMB
Лимит 400 тысяч действует по каждому счёту отдельно? То есть гривневый отдельно, долларовый отдельно и т.д.? Или на все счета клиента вместе?
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Додано: Пон 27 чер, 2022 13:58
Вроде как напрашивается простой вывод - использовать ПУМБ исключительно в качестве транзитника.
Бо в любой момент можно получить блок остатков.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 13:59
Искатель До уваги беруться готівкові внесення на поточний рахунок.
Вся додаткова інформація щодо ліміту на поповнення рахунків буде надана згодом.
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PUMB
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