Amethyst Указане Вами правило діяло у мирний час. Нині ж, якщо клієнт не може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів, встановлюється ліміт на проведення видаткових операцій, з можливим блокуванням рахунку та подальшим повідомленням Служби Безпеки України. Банк не "притримує" Ваші кошти, адже блокування знімається відразу після підтвердження джерела походження коштів. Такі умови діють для забезпечення державної безпеки під час війни.
PUMB написав:Amethyst Указане Вами правило діяло у мирний час. Нині ж, якщо клієнт не може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів, встановлюється ліміт на проведення видаткових операцій, з можливим блокуванням рахунку та подальшим повідомленням Служби Безпеки України. Банк не "притримує" Ваші кошти, адже блокування знімається відразу після підтвердження джерела походження коштів. Такі умови діють для забезпечення державної безпеки під час війни.
Вам задали конкретный вопрос: будет ли блокирование счетов, если они пополняются исключительно безналичным образом, а именно: - с помощью переводов по реквизитам (т.е. т.н. СЭП-платежей); - переводами с карты на карту ПУМБ (т.е. P2P-платежи). Просто ответьте: "будет блокироваться" или "не будет блокироваться". И все!
Alex2007 написав:а почему безготівковий спосіб пополнения считается безопаснее готівкогового способа? Безкотівково можно внести 4 000 000 грн и ничего не будет, а внесешь готівково 400 001 грн - цыдула в СБУ ? Террористы безготівково на промежуточных этапах не финансируются ?
Тому що в безготівкових платежах можна відслідкувати платника. І раз платник зміг відправити кошти, то сбу його вже перевірила
Alex2007 написав:у нас законы пишутся немножко по дебильному, а каждый их потом трактует-реализует по дебильному в квадрате
46) підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції; Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів... От за отакою підозрою банка може лочити що завгодно