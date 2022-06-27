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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:40

  wtf написав:говорят в привате заработал финмон, но это не точно

Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:42

  WallNutPen написав:
  wtf написав:говорят в привате заработал финмон, но это не точно

Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно

К смертным грехам относятся: гордыня, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:44

  alfredhaos написав:
  WallNutPen написав:
  wtf написав:говорят в привате заработал финмон, но это не точно

Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно

К смертным грехам относятся: гордыня, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень.

Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:56

  Amethyst написав:Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась?

У клиента просматривается жадность, усиленная тупостью. Таких надо учить.
Искатель
 
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