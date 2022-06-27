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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:40
wtf написав:
говорят в привате заработал финмон, но это не точно
Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно
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WallNutPen
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Додано: Пон 27 чер, 2022 14:42
WallNutPen написав: wtf написав:
говорят в привате заработал финмон, но это не точно
Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно
К смертным грехам относятся: гордыня, жадность
, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень.
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alfredhaos
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Додано: Пон 27 чер, 2022 14:44
alfredhaos написав: WallNutPen написав: wtf написав:
говорят в привате заработал финмон, но это не точно
Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно
К смертным грехам относятся: гордыня, жадность
, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень.
Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась?
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Amethyst
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Додано: Пон 27 чер, 2022 14:56
Amethyst написав:
Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась?
У клиента просматривается жадность, усиленная тупостью. Таких надо учить.
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