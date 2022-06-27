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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 155156157158

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:40

  wtf написав:говорят в привате заработал финмон, но это не точно

Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:42

  WallNutPen написав:
  wtf написав:говорят в привате заработал финмон, но это не точно

Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно

К смертным грехам относятся: гордыня, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень.
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:44

  alfredhaos написав:
  WallNutPen написав:
  wtf написав:говорят в привате заработал финмон, но это не точно

Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно

К смертным грехам относятся: гордыня, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень.

Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 14:56

  Amethyst написав:Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась?

У клиента просматривается жадность, усиленная тупостью. Таких надо учить.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 19:04

  ScaryBee написав:
  Alex2007 написав:а почему безготівковий спосіб пополнения считается безопаснее готівкогового способа? Безкотівково можно внести 4 000 000 грн и ничего не будет, а внесешь готівково 400 001 грн - цыдула в СБУ ? Террористы безготівково на промежуточных этапах не финансируются ?

Тому що в безготівкових платежах можна відслідкувати платника. І раз платник зміг відправити кошти, то сбу його вже перевірила


проблема, точнее, ситуация в том, что когда я, например, заношу/забираю деньги в кассу на/с свой счет, то пумб с меня всегда просил паспорт, тем самым идентифицируя меня. При пополнении в тумбах, так вроде без идентификации больше 5 тыс в сутки и не занесешь, а если прикладывать свою карту, то 30 можно внести - тоже фактически идентификация по карте проходит.
Если проблема в том, что один человек как-то пополняет счет другого человека (или допустим если не все так однозначно с идентификацией с пополнениями через терминалы) - так пусть у себя в параметрах сделают специальные флаги и потом отфильтровывают таких "сомнительных" по их мнению клиентов.
А те кто пополняет налом свои карты, всегда авторизуясь/показывает паспорт - так смысл их потом трогать :roll:

п.с. Это что получается, в момент каждого из ежедневных 100500 тыс переводов П2П ребята из СБУ сидят и проверяют отправителей-получателей? Не прошел проверку - бракуют платеж. Если б это было так, то наверное перевод длился бы вечность :lol: Если есть конкретный список злодіїв - так проще вообще им закрыть все счета.
Alex2007
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