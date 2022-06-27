Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:40
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:42
К смертным грехам относятся: гордыня, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень.
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:44
Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась?
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:56
Додано: Пон 27 чер, 2022 19:04
проблема, точнее, ситуация в том, что когда я, например, заношу/забираю деньги в кассу на/с свой счет, то пумб с меня всегда просил паспорт, тем самым идентифицируя меня. При пополнении в тумбах, так вроде без идентификации больше 5 тыс в сутки и не занесешь, а если прикладывать свою карту, то 30 можно внести - тоже фактически идентификация по карте проходит.
Если проблема в том, что один человек как-то пополняет счет другого человека (или допустим если не все так однозначно с идентификацией с пополнениями через терминалы) - так пусть у себя в параметрах сделают специальные флаги и потом отфильтровывают таких "сомнительных" по их мнению клиентов.
А те кто пополняет налом свои карты, всегда авторизуясь/показывает паспорт - так смысл их потом трогать
п.с. Это что получается, в момент каждого из ежедневных 100500 тыс переводов П2П ребята из СБУ сидят и проверяют отправителей-получателей? Не прошел проверку - бракуют платеж. Если б это было так, то наверное перевод длился бы вечность Если есть конкретный список злодіїв - так проще вообще им закрыть все счета.
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