Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 155156157158 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.2 5 24 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 13% 3 2- Погане. Некомпетентне. 13% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 7 4- Добре. Як і повинно бути. 33% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 13% 3 Всього голосів : 24 Додано: Пон 27 чер, 2022 14:40 wtf написав: говорят в привате заработал финмон, но это не точно

говорят в привате заработал финмон, но это не точно

Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно WallNutPen Повідомлень: 522 З нами з: 08.06.20 Подякував: 13 раз. Подякували: 147 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 чер, 2022 14:42 WallNutPen написав: wtf написав: говорят в привате заработал финмон, но это не точно

говорят в привате заработал финмон, но это не точно

Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно

К смертным грехам относятся: гордыня, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень. К смертным грехам относятся: гордыня,, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень. alfredhaos

Повідомлень: 202 З нами з: 19.12.16 Подякував: 8 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 чер, 2022 14:44 alfredhaos написав: WallNutPen написав: wtf написав: говорят в привате заработал финмон, но это не точно

говорят в привате заработал финмон, но это не точно

Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно

К смертным грехам относятся: гордыня, жадность, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень. К смертным грехам относятся: гордыня,, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень.

Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась? Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась? Amethyst

Повідомлень: 2590 З нами з: 05.05.21 Подякував: 153 раз. Подякували: 468 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 чер, 2022 14:56 Amethyst написав: Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась? Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась?

У клиента просматривается жадность, усиленная тупостью. Таких надо учить. У клиента просматривается жадность, усиленная тупостью. Таких надо учить. Искатель Повідомлень: 5479 З нами з: 22.02.16 Подякував: 840 раз. Подякували: 4634 раз. Профіль 6 13 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 чер, 2022 19:04 ScaryBee написав: Alex2007 написав: а почему безготівковий спосіб пополнения считается безопаснее готівкогового способа? Безкотівково можно внести 4 000 000 грн и ничего не будет, а внесешь готівково 400 001 грн - цыдула в СБУ ? Террористы безготівково на промежуточных этапах не финансируются ? а почему безготівковий спосіб пополнения считается безопаснее готівкогового способа? Безкотівково можно внести 4 000 000 грн и ничего не будет, а внесешь готівково 400 001 грн - цыдула в СБУ ? Террористы безготівково на промежуточных этапах не финансируются ?

Тому що в безготівкових платежах можна відслідкувати платника. І раз платник зміг відправити кошти, то сбу його вже перевірила Тому що в безготівкових платежах можна відслідкувати платника. І раз платник зміг відправити кошти, то сбу його вже перевірила



проблема, точнее, ситуация в том, что когда я, например, заношу/забираю деньги в кассу на/с свой счет, то пумб с меня всегда просил паспорт, тем самым идентифицируя меня. При пополнении в тумбах, так вроде без идентификации больше 5 тыс в сутки и не занесешь, а если прикладывать свою карту, то 30 можно внести - тоже фактически идентификация по карте проходит.

Если проблема в том, что один человек как-то пополняет счет другого человека (или допустим если не все так однозначно с идентификацией с пополнениями через терминалы) - так пусть у себя в параметрах сделают специальные флаги и потом отфильтровывают таких "сомнительных" по их мнению клиентов.

А те кто пополняет налом свои карты, всегда авторизуясь/показывает паспорт - так смысл их потом трогать



п.с. Это что получается, в момент каждого из ежедневных 100500 тыс переводов П2П ребята из СБУ сидят и проверяют отправителей-получателей? Не прошел проверку - бракуют платеж. Если б это было так, то наверное перевод длился бы вечность Если есть конкретный список злодіїв - так проще вообще им закрыть все счета. проблема, точнее, ситуация в том, что когда я, например, заношу/забираю деньги в кассу на/с свой счет, то пумб с меня всегда просил паспорт, тем самым идентифицируя меня. При пополнении в тумбах, так вроде без идентификации больше 5 тыс в сутки и не занесешь, а если прикладывать свою карту, то 30 можно внести - тоже фактически идентификация по карте проходит.Если проблема в том, что один человек как-то пополняет счет другого человека (или допустим если не все так однозначно с идентификацией с пополнениями через терминалы) - так пусть у себя в параметрах сделают специальные флаги и потом отфильтровывают таких "сомнительных" по их мнению клиентов.А те кто пополняет налом свои карты, всегда авторизуясь/показывает паспорт - так смысл их потом трогатьп.с. Это что получается, в момент каждого из ежедневных 100500 тыс переводов П2П ребята из СБУ сидят и проверяют отправителей-получателей? Не прошел проверку - бракуют платеж. Если б это было так, то наверное перевод длился бы вечностьЕсли есть конкретный список злодіїв - так проще вообще им закрыть все счета. Alex2007 1

Повідомлень: 3512 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1724 раз. Подякували: 1575 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 чер, 2022 21:05 PUMB написав: ol_zy Вітаємо! Накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн. діє на основі Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 17.03.2022. У разі перевищення суми 400 тис.грн або еквівалент в іноземній валюті, за готівковими поповненнями, відбувається обмеження видаткових операцій за Вашими рахунками. Кредитні картки не блокуються. Банк не блокує рахунки клієнтів навмисне у своїх цілях, а лише при перевищенні ліміту, якщо клієнт не надає документи, що підтверджують джерела походження коштів, з подальшим повідомленням Служби Безпеки України. Знімається блокування з рахунків клієнта не пізніше наступного робочого дня з дня надходження інформації від Служби Безпеки України про те, що підозра Банку не підтвердилася. Вітаємо! Накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн. діє на основі Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 17.03.2022. У разі перевищення суми 400 тис.грн або еквівалент в іноземній валюті, за готівковими поповненнями, відбувається обмеження видаткових операцій за Вашими рахунками. Кредитні картки не блокуються. Банк не блокує рахунки клієнтів навмисне у своїх цілях, а лише при перевищенні ліміту, якщо клієнт не надає документи, що підтверджують джерела походження коштів, з подальшим повідомленням Служби Безпеки України. Знімається блокування з рахунків клієнта не пізніше наступного робочого дня з дня надходження інформації від Служби Безпеки України про те, що підозра Банку не підтвердилася.

Вибачте - це брехня. В мене було заблоковано всі рахунки і кредитна картка і депозит і дебетна. І я неодноразово надсилав вам у підтримку про неможливість поповнення кредитної картки. Так само і ліміт 1 трлн грн ви виставили мені у вигляді заборгованості по кредитній картці, що і заблокувало рахунок.

Також жодного готівкового поповнення в мене не було, тобто блокування було взагалі безпідставне. Вибачте - це брехня. В мене було заблоковано всі рахунки і кредитна картка і депозит і дебетна. І я неодноразово надсилав вам у підтримку про неможливість поповнення кредитної картки. Так само і ліміт 1 трлн грн ви виставили мені у вигляді заборгованості по кредитній картці, що і заблокувало рахунок.Також жодного готівкового поповнення в мене не було, тобто блокування було взагалі безпідставне. ol_zy

Повідомлень: 7377 З нами з: 20.01.15 Подякував: 446 раз. Подякували: 777 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 чер, 2022 21:10 PUMB написав: Amethyst Указане Вами правило діяло у мирний час. Нині ж, якщо клієнт не може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів, встановлюється ліміт на проведення видаткових операцій, з можливим блокуванням рахунку та подальшим повідомленням Служби Безпеки України.

Банк не "притримує" Ваші кошти, адже блокування знімається відразу після підтвердження джерела походження коштів.

Такі умови діють для забезпечення державної безпеки під час війни. Указане Вами правило діяло у мирний час. Нині ж, якщо клієнт не може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів, встановлюється ліміт на проведення видаткових операцій, з можливим блокуванням рахунку та подальшим повідомленням Служби Безпеки України.Банк не "притримує" Ваші кошти, адже блокування знімається відразу після підтвердження джерела походження коштів.Такі умови діють для забезпечення державної безпеки під час війни.

і знову брехня мої док-ти більше місяця розглядали... і знову брехня мої док-ти більше місяця розглядали... ol_zy

Повідомлень: 7377 З нами з: 20.01.15 Подякував: 446 раз. Подякували: 777 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 155156157158 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: lloydbanksua ramaz і 1 гістьМодератори: Ірина_