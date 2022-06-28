|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:40
wtf написав:
говорят в привате заработал финмон, но это не точно
Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 523
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:42
WallNutPen написав: wtf написав:
говорят в привате заработал финмон, но это не точно
Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно
К смертным грехам относятся: гордыня, жадность
, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень.
-
alfredhaos
-
-
- Повідомлень: 202
- З нами з: 19.12.16
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:44
alfredhaos написав: WallNutPen написав: wtf написав:
говорят в привате заработал финмон, но это не точно
Говорят что мозги надо включать. И это точно... Потому как гнать из-за бугра в месяц 650к и надеяться что финмон этого не заметит мягко говоря не очень умно
К смертным грехам относятся: гордыня, жадность
, гнев, зависть, прелюбодеяние, обжорство и лень.
Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась?
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2590
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 153 раз.
- Подякували: 468 раз.
-
- Профіль
-
1
4
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:56
Amethyst написав:
Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась?
У клиента просматривается жадность, усиленная тупостью. Таких надо учить.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 5479
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 840 раз.
- Подякували: 4634 раз.
-
- Профіль
-
6
13
2
Додано: Пон 27 чер, 2022 19:04
ScaryBee написав: Alex2007 написав:
а почему безготівковий спосіб пополнения считается безопаснее готівкогового способа? Безкотівково можно внести 4 000 000 грн и ничего не будет, а внесешь готівково 400 001 грн - цыдула в СБУ ? Террористы безготівково на промежуточных этапах не финансируются ?
Тому що в безготівкових платежах можна відслідкувати платника. І раз платник зміг відправити кошти, то сбу його вже перевірила
проблема, точнее, ситуация в том, что когда я, например, заношу/забираю деньги в кассу на/с свой счет, то пумб с меня всегда просил паспорт, тем самым идентифицируя меня. При пополнении в тумбах, так вроде без идентификации больше 5 тыс в сутки и не занесешь, а если прикладывать свою карту, то 30 можно внести - тоже фактически идентификация по карте проходит.
Если проблема в том, что один человек как-то пополняет счет другого человека (или допустим если не все так однозначно с идентификацией с пополнениями через терминалы) - так пусть у себя в параметрах сделают специальные флаги и потом отфильтровывают таких "сомнительных" по их мнению клиентов.
А те кто пополняет налом свои карты, всегда авторизуясь/показывает паспорт - так смысл их потом трогать
п.с. Это что получается, в момент каждого из ежедневных 100500 тыс переводов П2П ребята из СБУ сидят и проверяют отправителей-получателей? Не прошел проверку - бракуют платеж. Если б это было так, то наверное перевод длился бы вечность
Если есть конкретный список злодіїв - так проще вообще им закрыть все счета.
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3512
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1724 раз.
- Подякували: 1575 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:05
PUMB написав:ol_zy
Вітаємо! Накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн. діє на основі Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 17.03.2022. У разі перевищення суми 400 тис.грн або еквівалент в іноземній валюті, за готівковими поповненнями, відбувається обмеження видаткових операцій за Вашими рахунками. Кредитні картки не блокуються. Банк не блокує рахунки клієнтів навмисне у своїх цілях, а лише при перевищенні ліміту, якщо клієнт не надає документи, що підтверджують джерела походження коштів, з подальшим повідомленням Служби Безпеки України. Знімається блокування з рахунків клієнта не пізніше наступного робочого дня з дня надходження інформації від Служби Безпеки України про те, що підозра Банку не підтвердилася.
Вибачте - це брехня. В мене було заблоковано всі рахунки і кредитна картка і депозит і дебетна. І я неодноразово надсилав вам у підтримку про неможливість поповнення кредитної картки. Так само і ліміт 1 трлн грн ви виставили мені у вигляді заборгованості по кредитній картці, що і заблокувало рахунок.
Також жодного готівкового поповнення в мене не було, тобто блокування було взагалі безпідставне.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7377
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:10
PUMB написав:Amethyst
Указане Вами правило діяло у мирний час. Нині ж, якщо клієнт не може надати документи, що підтверджують джерела походження коштів, встановлюється ліміт на проведення видаткових операцій, з можливим блокуванням рахунку та подальшим повідомленням Служби Безпеки України.
Банк не "притримує" Ваші кошти, адже блокування знімається відразу після підтвердження джерела походження коштів.
Такі умови діють для забезпечення державної безпеки під час війни.
і знову брехня мої док-ти більше місяця розглядали...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7377
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 07:20
Искатель написав: Amethyst написав:
Нее, ну если у клиента здесь просматривается жадность, то все остальное явно видно у Финмона. Аась?
У клиента просматривается жадность, усиленная тупостью. Таких надо учить.
В том канале, откуда взят скрин, таких клиентов процентов девяносто тире девяносто пять
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4254
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|