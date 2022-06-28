Ще треба уточнити, що таке це "безготівкове поповнення": СЕП зі своіх рахунків з іншого банку(однаковий ІПН), СЕП із чужих рахунків з іншого банку (різний ІПН, можливо від родичів), стороній р2р, р2р від ПУМБа, коза-ностра від Привату
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Додано: Вів 28 чер, 2022 09:29
Re: ПУМБ
Додано: Вів 28 чер, 2022 09:31
Starter Вітаємо! Платна страховка не обов'язкова. Це додатковий продукт, який підключається за бажанням клієнта, для захисту рахунка.
Додано: Вів 28 чер, 2022 09:33
Искатель Вітаємо! Як було написано нами раніше, до уваги беруться готівкові внесення на поточний рахунок.
Вся додаткова інформація щодо ліміту на поповнення рахунків буде надана згодом.
Додано: Вів 28 чер, 2022 09:34
Зависит от кол-ва. Могут приписать что ведете незаконною предпринимательскую деятельность, если много взодящих платежей. У фин Мона как по мне очень широкие и расплывчатые правила.
Меня пумб понятно за что блоканул, тут я сам дятел, не смог ос ановится. Сыну пополнял в другом банке, меня идентифицировали, паспорт, ИНН. Но потом ещё попросили документы откуда деньги
Додано: Вів 28 чер, 2022 09:43
Re: ПУМБ
Т.е. вы попались типа на отмывании денег и в СБУ точно не нужно было банку консультироваться, т.к. он точно смог вас идентифицировать и однозначно установил ваши родственные связи с получателем. Однако банку не достаточно было 3х банк. дн. на установление легитимности оборотов или розрыва отношений с возвратом всех ваших средств, банка решила придержать гроши на месяцок.
И вы никак не проинформировали об этом НБУ?
Вы не делали ничего противозаконного, особенно противоконституционного!
Вы просто НЕ ЗАХОТЕЛИ подтвердить ВСЕ свои средства, которые были заработаны вами на протяжении 30..40 лет трудовой деятельности, учитывая, что банки признают легитимными только последние 3 года трудовой деятельности.
Более того, достаточно пердоставить ЛИЧНО от себя Заявление, что вы ведете с сыном СОВМЕСТНОЕ хозяйство -- вы семья, и тогда можно предоставить справки о доходах и накоплениях от ВСЕХ ЧЛЕНОВ семьи: жена, дед, дочь...т.е. даже тех, кто НЕ был задействован т.с. в обороте
ПС. С Днем Конституции! Агаа.
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 28 чер, 2022 09:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 28 чер, 2022 09:47
Додано: Вів 28 чер, 2022 10:12
Финмон был создан для того, шобы банка ЗНАЛА своего клиента, знала и понимала его обороты, его финповедение. Финмон банка контроллируется НБУ(который может наказать) путем предоставления отчетности от банка. И вот када банка начинает химичить, то она находит т.н. громоотвод -- клиентов, с нетрадиционной финансовой активностью
Т.е. банка НЕ изучает клиента, не подстраивается под него, не предоставляет новый более удобный и прозрачный фининструмент, а просто пользуется и подставляет клиента.
Клиент со своими личными средствами может делать что угодно, например, каждое утро отправлять 20К в один банк, а каждый вечер возвращать эти средства обратно: 20дн х20=400К... Т.е. теперь ОБА банка у клиента запросят подтвердить операций на 400К совокупного доходу или на 800К?! Тупо!
Достаточно подтвердить наличие 20К и объяснить целесобразность таких финансовых операций -- например, участие в бонусной программе за р2р-поступление, т.е. это т.н. накручивание бонуса (привет Алке). За это НЕТ никакой ответственности, кроме как если это является нарушением самой бонусной программы (т.е. это д.б. прописано в той программе).
Даа, банку это может не понравится, банк может просто уведомит клиента о подозрении, но за это банк не имеет право ЛОЧИТЬ гроши более чем на 3 дня (типа на разобраться) и может разорвать деловые отношения (даже БЕЗ объяснения причин!) и ВЕРНУТь гроши в течение 3х банк. дн.
Всьоо. Нет тут никакикх СБУ, никаких тех-нетех справок о доходах, разборок по 30 дн. Это все туфта от банки! И об этом нужно сообщать в НБУ!
Лично я вижу, что банка НЕПРАВИЛЬНО/извратно применяет З-н о ФинМоне, пользуясь закрытостью процедур мониторинга в своих КОРЫСТНЫХ целях
Додано: Вів 28 чер, 2022 10:18
Re: ПУМБ
Банка вам нічого не повина, у цій схемі ви для неї збитковий кліент і простіше вас забанити - чим підлаштовувати процеси (заради чого, збитку?)
Додано: Вів 28 чер, 2022 10:26
Так я не проти. Ну не склалися партнерськи відносити у нас з банкою. Ото хай віддає гроші за ТРИ дні і покааа. Є ще 69 банок Я не хочу предоставляти доки, от мій паспорт і ІПН, банка, віддай мої гроші! Що тут не так? Чому треба ці гроші віддавати більше 3х діб?!
ПС. Щодо сбитковості, то це спірно. Самі оборотні кошти вже + для банки
Тільки дехто у фінмоні НЕ хоче працювати, аналізувати клієнта
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