Додано: Вів 28 чер, 2022 10:12

Финмон был создан для того, шобы банка ЗНАЛА своего клиента, знала и понимала его обороты, его финповедение. Финмон банка контроллируется НБУ(который может наказать) путем предоставления отчетности от банка. И вот када банка начинает химичить, то она находит т.н. громоотвод -- клиентов, с нетрадиционной финансовой активностьюТ.е. банка НЕ изучает клиента, не подстраивается под него, не предоставляет новый более удобный и прозрачный фининструмент, а просто пользуется и подставляет клиента.Клиент со своими личными средствами может делать что угодно, например, каждое утро отправлять 20К в один банк, а каждый вечер возвращать эти средства обратно: 20дн х20=400К... Т.е. теперь ОБА банка у клиента запросят подтвердить операций на 400К совокупного доходу или на 800К?! Тупо!Достаточно подтвердить наличие 20К и объяснить целесобразность таких финансовых операций -- например, участие в бонусной программе за р2р-поступление, т.е. это т.н. накручивание бонуса (привет Алке). За это НЕТ никакой ответственности, кроме как если это является нарушением самой бонусной программы (т.е. это д.б. прописано в той программе).Даа, банку это может не понравится, банк может просто уведомит клиента о подозрении, но за это банк не имеет право ЛОЧИТЬ гроши более чем на 3 дня (типа на разобраться) и может разорвать деловые отношения (даже БЕЗ объяснения причин!) и ВЕРНУТь гроши в течение 3х банк. дн.Всьоо. Нет тут никакикх СБУ, никаких тех-нетех справок о доходах, разборок по 30 дн. Это все туфта от банки! И об этом нужно сообщать в НБУ!Лично я вижу, что банка НЕПРАВИЛЬНО/извратно применяет З-н о ФинМоне, пользуясь закрытостью процедур мониторинга в своих КОРЫСТНЫХ целях