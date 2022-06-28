|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:28
А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2759
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:35
asti написав:
А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...
під 0.01%? Налічкою? Вони ж лочать! Чи ви з довідкою правильної форми?
Востаннє редагувалось Amethyst
в Вів 28 чер, 2022 11:37, всього редагувалось 1 раз.
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2606
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
1
4
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:37
asti написав:
А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...
Интересно под какую ставку? 0,01%, 0,05% или аж под 0,1%
И это ж вы нал понесете? Если так - заносите так сразу в валюте тысяч 14!!! Чтобы наверняка. Вас при этом успешно залочат и у вас будет веселое занятие под названием "как забрать свои деньги из ПУМБы"
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 524
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:45
PUMB написав:Искатель
До уваги беруться готівкові внесення на поточний рахунок.
Вся додаткова інформація щодо ліміту на поповнення рахунків буде надана згодом.
Не правда.
Я пополнял ностра-платежами из Привата (тропинка) и попал под блокировку.
Называть этот канал "пополнение наличными" - так себе инсинуация...
-
tmp01
-
-
- Повідомлень: 966
- З нами з: 14.03.12
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 181 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:52
Искатель написав: Искатель написав:
Вам задали конкретный вопрос: будет ли блокирование счетов, если они пополняются исключительно безналичным образом, а именно:
- с помощью переводов по реквизитам (т.е. т.н. СЭП-платежей);
- переводами с карты на карту ПУМБ (т.е. P2P-платежи).
Просто ответьте: "будет блокироваться" или "не будет блокироваться".
И все!
Уважаемый представитель банка PUMB!
Повторю и конкретизирую свой вопрос: является ли безналичное пополнение счетов основанием для их блокировки?
Прошу ответить конкретно: "Да, является!" или "Нет, не является!"
Ваше молчание будет воспринято как нежелание признавать незаконные действия банка и попытка их замолчать.
будет ли блокирование счетов, если они пополняются исключительно безналичным образом, а именно:
- переводами с карты на карту ПУМБ (т.е. P2P-платежи).
блокировка будет, у меня были пополнения исключительно с привата с моего же счета (по номеру счета делал), возможно что-то было с моно и с альфы (тоже со своих счетов). В итоге был блок за наличное пополнение... И никакие выписки с др. банков где видно что пополнения шли исключительно с моих же счетов их не устраивают - они их отменили своим внутренним распоряжением...
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7382
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:53
WallNutPen написав: asti написав:
А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...
Интересно под какую ставку? 0,01%, 0,05% или аж под 0,1%
И это ж вы нал понесете? Если так - заносите так сразу в валюте тысяч 14!!! Чтобы наверняка. Вас при этом успешно залочат и у вас будет веселое занятие под названием "как забрать свои деньги из ПУМБы"
Ставка не интересует (во всяком случае положительная) Нужно просто разместить деньги на пару недель как альтернатива ячейке. Не думал, что в банке всё так плохо - раньше был одним из лучших по валюте...
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2759
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 534 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 11:58
asti написав: WallNutPen написав: asti написав:
А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...
Интересно под какую ставку? 0,01%, 0,05% или аж под 0,1%
И это ж вы нал понесете? Если так - заносите так сразу в валюте тысяч 14!!! Чтобы наверняка. Вас при этом успешно залочат и у вас будет веселое занятие под названием "как забрать свои деньги из ПУМБы"
Ставка не интересует (во всяком случае положительная) Нужно просто разместить деньги на пару недель как альтернатива ячейке. Не думал, что в банке всё так плохо - раньше был одним из лучших по валюте...
Банк и сейчас один из лучших для приноса, а вот с отдачей готовьте документы и ноги мои ноги по всем инстанциям для сбора потвержд. документов откуда вы взяли дровишки((
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5419
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 603 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:01
asti написав: WallNutPen написав: asti написав:
А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...
Интересно под какую ставку? 0,01%, 0,05% или аж под 0,1%
И это ж вы нал понесете? Если так - заносите так сразу в валюте тысяч 14!!! Чтобы наверняка. Вас при этом успешно залочат и у вас будет веселое занятие под названием "как забрать свои деньги из ПУМБы"
Ставка не интересует (во всяком случае положительная) Нужно просто разместить деньги на пару недель как альтернатива ячейке. Не думал, что в банке всё так плохо - раньше был одним из лучших по валюте...
Писали ранее, что в некоторых городах валюты в отделениях нет и заказы не принимают, иол приходите каждый день - если что-то будет, то это отдадим.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7382
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 777 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:12
asti написав: WallNutPen написав: asti написав:
А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...
Интересно под какую ставку? 0,01%, 0,05% или аж под 0,1%
И это ж вы нал понесете? Если так - заносите так сразу в валюте тысяч 14!!! Чтобы наверняка. Вас при этом успешно залочат и у вас будет веселое занятие под названием "как забрать свои деньги из ПУМБы"
Ставка не интересует (во всяком случае положительная) Нужно просто разместить деньги на пару недель как альтернатива ячейке. Не думал, что в банке всё так плохо - раньше был одним из лучших по валюте...
Сейчас лучше разделить между госами и породистыми буржуями
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 224
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:13
asti написав: WallNutPen написав: asti написав:
А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...
Интересно под какую ставку? 0,01%, 0,05% или аж под 0,1%
И это ж вы нал понесете? Если так - заносите так сразу в валюте тысяч 14!!! Чтобы наверняка. Вас при этом успешно залочат и у вас будет веселое занятие под названием "как забрать свои деньги из ПУМБы"
Ставка не интересует (во всяком случае положительная) Нужно просто разместить деньги на пару недель как альтернатива ячейке. Не думал, что в банке всё так плохо - раньше был одним из лучших по валюте...
Не более 5..6 Куе и таки лучше в УкрЭксИм или в Альфу даже и в Киеве или Львове
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 2606
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|