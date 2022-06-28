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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 157158159160

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:28

А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:35

  asti написав:А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...

під 0.01%? Налічкою? Вони ж лочать! Чи ви з довідкою правильної форми? :lol:
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 28 чер, 2022 11:37, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:37

  asti написав:А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...

Интересно под какую ставку? 0,01%, 0,05% или аж под 0,1%
И это ж вы нал понесете? Если так - заносите так сразу в валюте тысяч 14!!! Чтобы наверняка. Вас при этом успешно залочат и у вас будет веселое занятие под названием "как забрать свои деньги из ПУМБы" :twisted:
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:45

  PUMB написав:Искатель До уваги беруться готівкові внесення на поточний рахунок.
Вся додаткова інформація щодо ліміту на поповнення рахунків буде надана згодом.

Не правда.
Я пополнял ностра-платежами из Привата (тропинка) и попал под блокировку.

Называть этот канал "пополнение наличными" - так себе инсинуация...
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:52

  Искатель написав:
  Искатель написав:Вам задали конкретный вопрос: будет ли блокирование счетов, если они пополняются исключительно безналичным образом, а именно:
- с помощью переводов по реквизитам (т.е. т.н. СЭП-платежей);
- переводами с карты на карту ПУМБ (т.е. P2P-платежи).
Просто ответьте: "будет блокироваться" или "не будет блокироваться".
И все!

Уважаемый представитель банка PUMB!
Повторю и конкретизирую свой вопрос: является ли безналичное пополнение счетов основанием для их блокировки?
Прошу ответить конкретно: "Да, является!" или "Нет, не является!"
Ваше молчание будет воспринято как нежелание признавать незаконные действия банка и попытка их замолчать.

будет ли блокирование счетов, если они пополняются исключительно безналичным образом, а именно:
- переводами с карты на карту ПУМБ (т.е. P2P-платежи).

блокировка будет, у меня были пополнения исключительно с привата с моего же счета (по номеру счета делал), возможно что-то было с моно и с альфы (тоже со своих счетов). В итоге был блок за наличное пополнение... И никакие выписки с др. банков где видно что пополнения шли исключительно с моих же счетов их не устраивают - они их отменили своим внутренним распоряжением...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:53

  WallNutPen написав:
  asti написав:А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...
Интересно под какую ставку? 0,01%, 0,05% или аж под 0,1%
И это ж вы нал понесете? Если так - заносите так сразу в валюте тысяч 14!!! Чтобы наверняка. Вас при этом успешно залочат и у вас будет веселое занятие под названием "как забрать свои деньги из ПУМБы" :twisted:
Ставка не интересует (во всяком случае положительная) Нужно просто разместить деньги на пару недель как альтернатива ячейке. Не думал, что в банке всё так плохо - раньше был одним из лучших по валюте...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 11:58

  asti написав:
  WallNutPen написав:
  asti написав:А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...
Интересно под какую ставку? 0,01%, 0,05% или аж под 0,1%
И это ж вы нал понесете? Если так - заносите так сразу в валюте тысяч 14!!! Чтобы наверняка. Вас при этом успешно залочат и у вас будет веселое занятие под названием "как забрать свои деньги из ПУМБы" :twisted:
Ставка не интересует (во всяком случае положительная) Нужно просто разместить деньги на пару недель как альтернатива ячейке. Не думал, что в банке всё так плохо - раньше был одним из лучших по валюте...


Банк и сейчас один из лучших для приноса, а вот с отдачей готовьте документы и ноги мои ноги по всем инстанциям для сбора потвержд. документов откуда вы взяли дровишки((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:01

  asti написав:
  WallNutPen написав:
  asti написав:А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...
Интересно под какую ставку? 0,01%, 0,05% или аж под 0,1%
И это ж вы нал понесете? Если так - заносите так сразу в валюте тысяч 14!!! Чтобы наверняка. Вас при этом успешно залочат и у вас будет веселое занятие под названием "как забрать свои деньги из ПУМБы" :twisted:
Ставка не интересует (во всяком случае положительная) Нужно просто разместить деньги на пару недель как альтернатива ячейке. Не думал, что в банке всё так плохо - раньше был одним из лучших по валюте...

Писали ранее, что в некоторых городах валюты в отделениях нет и заказы не принимают, иол приходите каждый день - если что-то будет, то это отдадим.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:12

  asti написав:
  WallNutPen написав:
  asti написав:А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...
Интересно под какую ставку? 0,01%, 0,05% или аж под 0,1%
И это ж вы нал понесете? Если так - заносите так сразу в валюте тысяч 14!!! Чтобы наверняка. Вас при этом успешно залочат и у вас будет веселое занятие под названием "как забрать свои деньги из ПУМБы" :twisted:
Ставка не интересует (во всяком случае положительная) Нужно просто разместить деньги на пару недель как альтернатива ячейке. Не думал, что в банке всё так плохо - раньше был одним из лучших по валюте...

Сейчас лучше разделить между госами и породистыми буржуями
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:13

  asti написав:
  WallNutPen написав:
  asti написав:А як у банці з валютою, віддають долярові депо?
Хочу занести трошки...
Интересно под какую ставку? 0,01%, 0,05% или аж под 0,1%
И это ж вы нал понесете? Если так - заносите так сразу в валюте тысяч 14!!! Чтобы наверняка. Вас при этом успешно залочат и у вас будет веселое занятие под названием "как забрать свои деньги из ПУМБы" :twisted:
Ставка не интересует (во всяком случае положительная) Нужно просто разместить деньги на пару недель как альтернатива ячейке. Не думал, что в банке всё так плохо - раньше был одним из лучших по валюте...

Не более 5..6 Куе и таки лучше в УкрЭксИм или в Альфу даже и в Киеве или Львове :(
Amethyst
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