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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 159160161162>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.2 5 24
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
3
2- Погане. Некомпетентне.
13%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
3
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:26

В бете по кредитке появилась функция рефинансировать кредитку. Предлагают кредит на погашение кредитки(в т.ч. с просрочкой) с ежемесячной комиссией 1,4%.
Кредитку при этом закроют. Интересно как временная отсрочка наверное только тем, кто не может обслуживать кредитку и на просрочке.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:30

  lara_08 написав:В бете по кредитке появилась функция рефинансировать кредитку. Предлагают кредит на погашение кредитки(в т.ч. с просрочкой) с ежемесячной комиссией 1,4%.
Кредитку при этом закроют. Интересно как временная отсрочка наверное только тем, кто не может обслуживать кредитку и на просрочке.

а там же дето есть персональная аХцЫя типа 80/20 :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:31

  Amethyst написав:Клиент со своими личными средствами может делать что угодно, например, каждое утро отправлять 20К в один банк, а каждый вечер возвращать эти средства обратно: 20дн х20=400К... Т.е. теперь ОБА банка у клиента запросят подтвердить операций на 400К совокупного доходу или на 800К?! Тупо!
Достаточно подтвердить наличие 20К и объяснить целесобразность таких финансовых операций

а вот интересно, :mrgreen: это ж за похожие движения 1-2-5 года назад - бздительный ПУМБ тоже захочет начать подобный псевдо"разбор полетов" и лочить текущие, даже смешные по суммам, остатки ?
Надо забирать всё и валить с такого банка?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 28 чер, 2022 12:33, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:32

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:В бете по кредитке появилась функция рефинансировать кредитку. Предлагают кредит на погашение кредитки(в т.ч. с просрочкой) с ежемесячной комиссией 1,4%.
Кредитку при этом закроют. Интересно как временная отсрочка наверное только тем, кто не может обслуживать кредитку и на просрочке.

а там же дето есть персональная аХцЫя типа 80/20 :mrgreen:

Подруге на потребкредит 50/50 предложили
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:48

  ol_zy написав:блокировка будет, у меня были пополнения исключительно с привата с моего же счета (по номеру счета делал), возможно что-то было с моно и с альфы (тоже со своих счетов). В итоге был блок за наличное пополнение... И никакие выписки с др. банков где видно что пополнения шли исключительно с моих же счетов их не устраивают - они их отменили своим внутренним распоряжением...


Уважаемый представитель банка PUMB!
Прокомментируйте, пожалуйста, вот эти слова форумчанина.
Получается, что Вы здесь обманываете все наше форумное сообщество или же (на непонятном основании) приравниваете переводы из другого банка к пополнению наличными?

Я думаю, Вы понимаете, что мы так этого не оставим, пока до конца не выясним истину. В интересах банка дать исчерпывающие и правдивые ответы и не доводить ситуацию до скандала.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 12:53

  Игорь Алексеевич написав:пользоваться только кредиткой.

пополнение кредитки включается в счётчик Овер400. В вашем случае - ничего не теряете, при блоке кредитку можно гасить любым путём.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:02

  lara_08 написав:
  Amethyst написав:
  lara_08 написав:В бете по кредитке появилась функция рефинансировать кредитку. Предлагают кредит на погашение кредитки(в т.ч. с просрочкой) с ежемесячной комиссией 1,4%.
Кредитку при этом закроют. Интересно как временная отсрочка наверное только тем, кто не может обслуживать кредитку и на просрочке.

а там же дето есть персональная аХцЫя типа 80/20 :mrgreen:

Подруге на потребкредит 50/50 предложили

ооо, я тож так хочу
Шо нуна сделать шобы получить такое пердЛажениё?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:02

Re: ПУМБ

  flysoulfly написав:Надо забирать всё и валить с такого банка?

я уже даже кредиткой пользоваться боюсь
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:11

  Amethyst написав:
  lara_08 написав:
  Amethyst написав:а там же дето есть персональная аХцЫя типа 80/20 :mrgreen:

Подруге на потребкредит 50/50 предложили

ооо, я тож так хочу
Шо нуна сделать шобы получить такое пердЛажениё?

Я думаю за то чтобы такое пердЛажили подруга уже всяких процентов и прочих платежей процентов 80 переплатили. А может и все 100
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 13:45

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:
  lara_08 написав:Подруге на потребкредит 50/50 предложили

ооо, я тож так хочу
Шо нуна сделать шобы получить такое пердЛажениё?

Я думаю за то чтобы такое пердЛажили подруга уже всяких процентов и прочих платежей процентов 80 переплатили. А может и все 100

Ну тада Алка лояльнее выходит, она мне как грейсовику предложила 80/20
Хотяя, мож за 50/50 да еще и БЕЗ похода в налоговую я тут сподобюсь на просрочку... небольшую. Мож попробовать?
Amethyst
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