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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 12:26
В бете по кредитке появилась функция рефинансировать кредитку. Предлагают кредит на погашение кредитки(в т.ч. с просрочкой) с ежемесячной комиссией 1,4%.
Кредитку при этом закроют. Интересно как временная отсрочка наверное только тем, кто не может обслуживать кредитку и на просрочке.
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lara_08
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:30
lara_08 написав:
В бете по кредитке появилась функция рефинансировать кредитку. Предлагают кредит на погашение кредитки(в т.ч. с просрочкой) с ежемесячной комиссией 1,4%.
Кредитку при этом закроют. Интересно как временная отсрочка наверное только тем, кто не может обслуживать кредитку и на просрочке.
а там же дето есть персональная аХцЫя типа 80/20
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Amethyst
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:31
Amethyst написав:
Клиент со своими личными средствами может делать что угодно, например, каждое утро отправлять 20К в один банк, а каждый вечер возвращать эти средства обратно: 20дн х20=400К... Т.е. теперь ОБА банка у клиента запросят подтвердить операций на 400К совокупного доходу или на 800К?! Тупо!
Достаточно подтвердить наличие 20К и объяснить целесобразность таких финансовых операций
а вот интересно,
это ж за похожие движения 1-2-5 года назад - бз
дительный ПУМБ тоже захочет начать подобный псевдо"разбор полетов" и лочить текущие, даже смешные по суммам, остатки ?
Надо забирать всё и валить с такого банка?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 28 чер, 2022 12:33, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:32
Amethyst написав: lara_08 написав:
В бете по кредитке появилась функция рефинансировать кредитку. Предлагают кредит на погашение кредитки(в т.ч. с просрочкой) с ежемесячной комиссией 1,4%.
Кредитку при этом закроют. Интересно как временная отсрочка наверное только тем, кто не может обслуживать кредитку и на просрочке.
а там же дето есть персональная аХцЫя типа 80/20
Подруге на потребкредит 50/50 предложили
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lara_08
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:48
ol_zy написав:
блокировка будет, у меня были пополнения исключительно с привата с моего же счета (по номеру счета делал), возможно что-то было с моно и с альфы (тоже со своих счетов). В итоге был блок за наличное пополнение... И никакие выписки с др. банков где видно что пополнения шли исключительно с моих же счетов их не устраивают - они их отменили своим внутренним распоряжением...
Уважаемый представитель банка PUMB
!
Прокомментируйте, пожалуйста, вот эти слова форумчанина.
Получается, что Вы здесь обманываете все наше форумное сообщество или же (на непонятном основании) приравниваете переводы из другого банка к пополнению наличными?
Я думаю, Вы понимаете, что мы так этого не оставим, пока до конца не выясним истину. В интересах банка дать исчерпывающие и правдивые ответы и не доводить ситуацию до скандала.
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Искатель
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Додано: Вів 28 чер, 2022 12:53
Игорь Алексеевич написав:
пользоваться только кредиткой.
пополнение кредитки включается в счётчик Овер400. В вашем случае - ничего не теряете, при блоке кредитку можно гасить любым путём.
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kulikrom
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:02
lara_08 написав: Amethyst написав: lara_08 написав:
В бете по кредитке появилась функция рефинансировать кредитку. Предлагают кредит на погашение кредитки(в т.ч. с просрочкой) с ежемесячной комиссией 1,4%.
Кредитку при этом закроют. Интересно как временная отсрочка наверное только тем, кто не может обслуживать кредитку и на просрочке.
а там же дето есть персональная аХцЫя типа 80/20
Подруге на потребкредит 50/50 предложили
ооо, я тож так хочу
Шо нуна сделать шобы получить такое пердЛажениё?
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Amethyst
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:02
flysoulfly написав:
Надо забирать всё и валить с такого банка?
я уже даже кредиткой пользоваться боюсь
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wtf
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:11
Amethyst написав: lara_08 написав: Amethyst написав:
а там же дето есть персональная аХцЫя типа 80/20
Подруге на потребкредит 50/50 предложили
ооо, я тож так хочу
Шо нуна сделать шобы получить такое пердЛажениё?
Я думаю за то чтобы такое пердЛажили подруга уже всяких процентов и прочих платежей процентов 80 переплатили. А может и все 100
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WallNutPen
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Додано: Вів 28 чер, 2022 13:45
WallNutPen написав: Amethyst написав: lara_08 написав:
Подруге на потребкредит 50/50 предложили
ооо, я тож так хочу
Шо нуна сделать шобы получить такое пердЛажениё?
Я думаю за то чтобы такое пердЛажили подруга уже всяких процентов и прочих платежей процентов 80 переплатили. А может и все 100
Ну тада Алка лояльнее выходит, она мне как грейсовику предложила 80/20
Хотяя, мож за 50/50 да еще и БЕЗ похода в налоговую я тут сподобюсь на просрочку... небольшую. Мож попробовать?
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Amethyst
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