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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 13:54
kulikrom написав: Игорь Алексеевич написав:
пользоваться только кредиткой.
пополнение кредитки включается в счётчик Овер400. В вашем случае - ничего не теряете, при блоке кредитку можно гасить любым путём.
поэтому и пользуюсь сейчас только кредиткой, т.к. здесь рисков 0000, а удовольствие +100))
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Додано: Вів 28 чер, 2022 14:05
PUMB написав:ol_zy
Вітаємо! Накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн. діє на основі Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 17.03.2022. У разі перевищення суми 400 тис.грн або еквівалент в іноземній валюті, за готівковими поповненнями, відбувається обмеження видаткових операцій за Вашими рахунками. Кредитні картки не блокуються. Банк не блокує рахунки клієнтів навмисне у своїх цілях, а лише при перевищенні ліміту, якщо клієнт не надає документи, що підтверджують джерела походження коштів, з подальшим повідомленням Служби Безпеки України. Знімається блокування з рахунків клієнта не пізніше наступного робочого дня з дня надходження інформації від Служби Безпеки України про те, що підозра Банку не підтвердилася.
ЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ "ВНЕСЕННЯМ ГОТІВКИ" ???
ПРОЦИТУЙТЕ ПУНКТ закону чи дайте посилання на такий пункт " про накопичувальний ліміт "
Востаннє редагувалось -VICTOR-
в Вів 28 чер, 2022 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 14:14
Amethyst написав:
Лично я вижу, что банка НЕПРАВИЛЬНО/извратно применяет З-н о ФинМоне, пользуясь закрытостью процедур мониторинга в своих КОРЫСТНЫХ целях
1 000%
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Додано: Вів 28 чер, 2022 14:20
-VICTOR- написав:
ЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ "ВНЕСЕННЯМ ГОТІВКИ" ???
ПРОЦИТУЙТЕ ПУНКТ закону чи тайте посилання " про накопичувальний ліміт "
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