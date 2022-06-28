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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 чер, 2022 13:54
kulikrom написав: Игорь Алексеевич написав:
пользоваться только кредиткой.
пополнение кредитки включается в счётчик Овер400. В вашем случае - ничего не теряете, при блоке кредитку можно гасить любым путём.
поэтому и пользуюсь сейчас только кредиткой, т.к. здесь рисков 0000, а удовольствие +100))
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Додано: Вів 28 чер, 2022 14:05
PUMB написав:ol_zy
Вітаємо! Накопичувальний ліміт на внесення готівки до 400 000 грн. діє на основі Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України, щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 17.03.2022. У разі перевищення суми 400 тис.грн або еквівалент в іноземній валюті, за готівковими поповненнями, відбувається обмеження видаткових операцій за Вашими рахунками. Кредитні картки не блокуються. Банк не блокує рахунки клієнтів навмисне у своїх цілях, а лише при перевищенні ліміту, якщо клієнт не надає документи, що підтверджують джерела походження коштів, з подальшим повідомленням Служби Безпеки України. Знімається блокування з рахунків клієнта не пізніше наступного робочого дня з дня надходження інформації від Служби Безпеки України про те, що підозра Банку не підтвердилася.
ЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ "ВНЕСЕННЯМ ГОТІВКИ" ???
ПРОЦИТУЙТЕ ПУНКТ закону чи дайте посилання на такий пункт " про накопичувальний ліміт "
Востаннє редагувалось -VICTOR-
в Вів 28 чер, 2022 14:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 14:14
Amethyst написав:
Лично я вижу, что банка НЕПРАВИЛЬНО/извратно применяет З-н о ФинМоне, пользуясь закрытостью процедур мониторинга в своих КОРЫСТНЫХ целях
1 000%
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Додано: Вів 28 чер, 2022 14:20
-VICTOR- написав:
ЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ "ВНЕСЕННЯМ ГОТІВКИ" ???
ПРОЦИТУЙТЕ ПУНКТ закону чи тайте посилання " про накопичувальний ліміт "
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:27
ol_zy написав: Искатель написав: Искатель написав:
Вам задали конкретный вопрос: будет ли блокирование счетов, если они пополняются исключительно безналичным образом, а именно:
- с помощью переводов по реквизитам (т.е. т.н. СЭП-платежей);
- переводами с карты на карту ПУМБ (т.е. P2P-платежи).
Просто ответьте: "будет блокироваться" или "не будет блокироваться".
И все!
Уважаемый представитель банка PUMB!
Повторю и конкретизирую свой вопрос: является ли безналичное пополнение счетов основанием для их блокировки?
Прошу ответить конкретно: "Да, является!" или "Нет, не является!"
Ваше молчание будет воспринято как нежелание признавать незаконные действия банка и попытка их замолчать.
будет ли блокирование счетов, если они пополняются исключительно безналичным образом, а именно:
- переводами с карты на карту ПУМБ (т.е. P2P-платежи).
блокировка будет, у меня были пополнения исключительно с привата с моего же счета (по номеру счета делал), возможно что-то было с моно и с альфы (тоже со своих счетов). В итоге был блок за наличное пополнение... И никакие выписки с др. банков где видно что пополнения шли исключительно с моих же счетов их не устраивают - они их отменили своим внутренним распоряжением...
И как решили вопрос? Блок сняли ли нет?
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:44
-VICTOR- написав:
ЩО ВИ ВВАЖАЄТЕ "ВНЕСЕННЯМ ГОТІВКИ" ???
ПРОЦИТУЙТЕ ПУНКТ закону чи дайте посилання на такий пункт " про накопичувальний ліміт "
Son of Sun написав:
Якщо пумба забила раз, то нічого не варто забити і другий, третій, ... рази
Не заважайте пумбі непотрібними крученими питаннями робити образ білої і пухнастої банки
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:50
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:59
Ага. Там есть:
Тем более, что действующее законодательство позволяет людям проводить между друг другом любые заимствования и оформлять их в свободной форме. Когда одно физлицо одалживает деньги другому — достаточно обыкновенной расписки, составленной в свободной форме.
Так ПУМБ блокирует
ДАЖЕ переводы между СОБСТВЕННЫМИ счетами. Т.е. с одним и тем же ИНН, а не то шо между РОДЫЧАМИ или чужими людьми
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