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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 160161162163

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ПУМБ 3.2 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
3
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
8
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
12%
3
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:27

Re: ПУМБ

ПРОЦИТУЙТЕ ПУНКТ закону чи дайте посилання на такий пункт "про накопичувальний ліміт"
Категорически поддерживаю просьбу к Банку. Например, у того же monobank формулировки понятнее, проще, логичнее:
Если сумма пополнений за одну операцию или в течение месяца превысит 400 000 грн., банком могут быть запрошены документы...
И никаких маразматических "накоплений за все время действия ВП"
Зображення
Intento
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:32

Re: ПУМБ

А какие доки банк принимает в подтверждении средств? и каким образом кроме посещения отделений это можно решить?
anis
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:38

Re: ПУМБ

  Intento написав:Например, у того же monobank формулировки понятнее, проще, логичнее
Тут не следует забывать, шо есть обязательный Финмон от НБУ(Закон) и есть внутренний финмон от самого банка (внутр. расп-е). Но прикрывать свои хотелки коверканьем Закона эт уже слишком :mrgreen:
А у ПУМБа вааще глубокоэшелонированнная оборона от клиента в три линии.
На першій лінії захисту знаходяться бізнес- та підтримуючі підрозділи банку. На другій лінії – підрозділи ризик-менеджменту та комплаєнс. На третій – Департамент внутрішнього аудиту проводить оцінку ефективності системи управління ризиком підрозділами першого і другого рівнів захисту та оцінку ефективності системи внутрішнього контролю.
Причем, похоже, даже с заград-отрядом :mrgreen:
Пока доки от клиента пройдут те ТРИ линии, то клиент и сам може рассосется и забудет зачем ему гроши его нужны :mrgreen:
Нуна шото типа Хаймерса найти для передачи док-ов в Департамент Принятия Отвественных Решений ((с)Чиполлино) :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 17:54

Re: ПУМБ

Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет
на котором 0 грн
его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?
ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!
anis
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:21

  anis написав:Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет
на котором 0 грн
его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?
ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!

разрыв отношений нах.
В соответствии со статьей 1075 ГК договор банковского счета разрывается по заявлению клиента в любое время.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:24

  anis написав:Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет
на котором 0 грн
его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?
ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!


просто забить болт.
вот если б на счету была бы одна гривна - то это уже была бы проблема :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:30

Re: ПУМБ

Alex2007 написав:
  anis написав:Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет
на котором 0 грн
его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?
ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!


просто забить болт.
вот если б на счету была бы одна гривна - то это уже была бы проблема :mrgreen:

2 грн перевел чтоб узнать что уже на вывод карта не работает, поэтому 2ка подвисла.
Карта то была только для зелёной тропинки))
Там ещё есть кредитка которую они тоже блоканули)) вот и думаю гасить или тоже забить?
Востаннє редагувалось anis в Вів 28 чер, 2022 18:33, всього редагувалось 1 раз.
anis
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 18:31

Re: ПУМБ

Мизантрóп написав:
  anis написав:Скажите пожалуйста, если банк решил блокануть счет
на котором 0 грн
его закрыть можно. или нужно найти доки которые подтвердят откуда средства которые были на счету ранее?
ГЛ ответа не имеет на этот вопрос, отделения закрыты! Ехать сейчас решать этот вопрос в другое место, сейчас не безопасно!

разрыв отношений нах.
В соответствии со статьей 1075 ГК договор банковского счета разрывается по заявлению клиента в любое время.
Если б у ПУМБа это можно было онлайн сделать так бы и поступил, а то ради этого ехать в активную зону не совсем хочется!
anis
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